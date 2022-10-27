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Общество

Вневедомственная охрана Росгвардии празднует свое 70-летие

28.10.2022 14:33|ПсковКомментариев: 0

Торжественное собрание, посвященное 70-летнему юбилею подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, начальник отдела вневедомственной охраны полковник полиции Геннадий Виноградов, представители региональных органов власти, правоохранительных структур, ветераны.

Собравшиеся поздравили личный состав подразделения, поблагодарили «за достойную службу и профессионализм». Особые слова признательности выразили ветеранам вневедомственной, «которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы».

Отличившихся при исполнении служебного долга росгвардейцев наградили ведомственными наградами.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии надёжно обеспечивают безопасность объектов, защищают собственность граждан и круглосуточно несут службу по охране общественного порядка», – отметили в службе.

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 2800 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества граждан.

Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания.

Только с начала 2022 года они около 6 тысяч раз выезжали по сигналу «Тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 2 тысяч административных правонарушений.

Краж с охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии объектов в течение 2022 года не допущено.

«Служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не ограничивается только реагированием на сигналы "Тревога", поступающие с охраняемых объектов и квартир граждан. Наряды групп задержания, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях, в том числе активно пресекая преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, площадях, скверах и иных местах массового пребывания граждан», – добавили в ведомстве.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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