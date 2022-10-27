Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

В качестве основания решения указывается статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации, пишет РИА Новости.

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», - говорится в сообщении.

«Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», - поясняется на сайте реестра.