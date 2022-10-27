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Общество

Псковичей ждет последняя короткая рабочая неделя в году

30.10.2022 10:25|ПсковКомментариев: 0

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства. Татьяна Нечаева, юрист онлайн-платформы по поиску высокооплачиваемой работы hh.ru, эксперт по трудовому праву, пояснила, как будет строиться последняя короткая рабочая неделя 2022 года и на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни.

Первая рабочая неделя для тех, кто работает на 5-дневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. При этом четверг 3 ноября - предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час (статья 95 Трудового кодекса РФ).

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (статья 112 ТК РФ). Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте/коллективном договоре.

Важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере, либо в одинарном размере, при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф (статья 5.27 КоАП РФ).

Теги: #трудовое законодательство #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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