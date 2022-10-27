Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
бонусы для членов профсоюза
Компьютерные игры: за и против
оплата счетов
в роли ведущих ENERGY
Защита от грабителей
новогодние корпоративы
Мне 60, и это здорово!
«Истфакт»: оккупация Пскова
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Электронная транспортная накладная
штраф за обман энергетиков
алкогольная независимость
 
 
 
ещё Общество 27.10.2022 17:280 Александр Котов о строительстве экотехнопарка и запрете ЛГБТ-пропаганды 30.10.2022 11:340 Россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «папа» и «мама» 30.10.2022 10:250 Псковичей ждет последняя короткая рабочая неделя в году 30.10.2022 09:300 Александр Котов работникам автотранспортного комплекса: Ваш труд востребован обществом 30.10.2022 09:180 Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов 29.10.2022 23:211 Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me
 
 
 
Самое популярное 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 28.10.2022 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 28.10.2022 08:330 Псковская область вошла в число лидеров по потреблению населением успокоительных 28.10.2022 07:170 Аномально тёплые дни прогнозируют в Европейской России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «папа» и «мама»

30.10.2022 11:34|ПсковКомментариев: 0

У мошенников есть много способов завладеть личной конфиденциальной информацией человека. Чтобы сбить с толку преступников, в первую очередь не стоит записывать номера своих близких под очевидными названиями или именами, например, мама, папа, брат, сестра и прочими.

«Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек», – цитирует агентство «Прайм» директора по маркетингу платформы Gem4me Ольгу Бобровскую.

Она также посетовала, что многие пренебрегают таким способом защиты личных данных, полагая, что с ними этого не случится. Но на это и рассчитывают те, кто разрабатывает приемы подобного психологического воздействия. В состоянии стресса люди начинают думать совсем по-другому.

«И если представить, что с украденного телефона раздается звонок родителям и им сообщают, что их ребенок, например, попал в ДТП, то вряд ли в первые минуты кто-то вспомнит про уловки мошенников», — поясняет специалист.

Правда, по ее словам, есть и другие ситуации, когда, наоборот, желательно, чтобы в телефоне можно было найти хотя бы несколько очевидных контактов близких или родственников.

На случай, если действительно что-то произойдет, человек попадет в больницу или в настоящее, а не вымышленное ДТП, должна быть возможность сообщить об этом ближайшему окружению.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 478 человек
30.10.2022, 11:590 В Южной Корее объявили национальный траур из-за трагедии во время празднования Хэллоуина 30.10.2022, 11:340 Россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «папа» и «мама» 30.10.2022, 11:151 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 30.10.2022, 11:080 Профсоюзы пожелали псковским автомобилистам успехов в их благородном труде
30.10.2022, 10:430 Женщина погибла ночью при пожаре в Стругах Красных 30.10.2022, 10:250 Псковичей ждет последняя короткая рабочая неделя в году 30.10.2022, 10:090 Крест с купола церкви Николы Вратаря отреставрируют в Печорах 30.10.2022, 09:510 Три россиянки погибли из-за давки во время празднования Хэллоуина в Южной Корее
30.10.2022, 09:300 Александр Котов работникам автотранспортного комплекса: Ваш труд востребован обществом 30.10.2022, 09:180 Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов 30.10.2022, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 29.10.2022, 23:211 Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me
29.10.2022, 22:251 Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146 29.10.2022, 21:471 В России есть все возможности для обслуживания самолётов - Минтранс 29.10.2022, 21:180 Сильный пожар вспыхнул на производстве креветок в Московской области 29.10.2022, 21:000 Почти 60 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле
29.10.2022, 20:421 Первичная организации Российского союза молодёжи появится в Великолукском медколледже 29.10.2022, 20:227 Борис Елкин ответил на критику размещения мурала с изображением американского поэта в Пскове 29.10.2022, 20:070 Похолодание с ливнями и мокрым снегом ожидается в Псковской области 29.10.2022, 19:580 Представители псковской филармонии стали участниками кванторианской площадки «Есть вопросы»
29.10.2022, 19:240 Россия после теракта со стороны Киева приостановит участие в зерновой сделке 29.10.2022, 19:030 Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине 29.10.2022, 18:350 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся 10-й школы в Пскове 29.10.2022, 18:101 Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове
29.10.2022, 17:501 Девушка «припарковала» Subaru на заборе столичной школы. ФОТО 29.10.2022, 17:260 Илон Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии социальной сети 29.10.2022, 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 29.10.2022, 16:420 Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов
29.10.2022, 16:220 МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит 29.10.2022, 16:160 Семья отравилась арбузом в России, погиб ребёнок 29.10.2022, 15:540 Какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ, рассказали в Госдуме 29.10.2022, 15:350 Объявлен аукцион на ликвидацию Псковской городской свалки
29.10.2022, 15:040 Директор российского предприятия сжёг подчинённого 29.10.2022, 14:260 Порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Псковской области 30 октября 29.10.2022, 14:080 Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе - Минобороны 29.10.2022, 14:030 25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
29.10.2022, 13:400 «Музыкальный мышонок» появился в псковской филармонии 29.10.2022, 13:203 Осенний призыв срочников приближается в России 29.10.2022, 13:010 Безработный мужчина незаконно зарегистрировал россиянку в Опочецком районе 29.10.2022, 12:400 Золотов поздравил вневедомственную охрану Росгвардии с 70-летием
29.10.2022, 12:190 Псковская область занимает 9 место в СЗФО по востребованности инженеров 29.10.2022, 12:000 Какие законы вступают в силу в ноябре, рассказали в Госдуме 29.10.2022, 11:400 Аптечный пункт закрылся в Новом Изборске 29.10.2022, 11:210 Конференция по старообрядчеству началась в Пскове
29.10.2022, 11:030 Баню и жилой дом отбили от огня пожарные в Псковской области 29.10.2022, 10:450 Волчата из пушкиногорского «Зоограда» переехали в большой вольер в Петербурге. ВИДЕО 29.10.2022, 10:320 МВД объявило в розыск блогера Максима Каца* 29.10.2022, 10:220 Известная в попкультуре звезда попала в объектив псковского астрофотографа
29.10.2022, 10:000 Подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается из-за иммунитета, заявили в Роспотребнадзоре 29.10.2022, 09:410 Минюст включил в реестр иноагентов сотрудников «Дождя»* 29.10.2022, 09:310 Юные великолучане за 15 минут оплатили покупки в пяти магазинах найденной банковской картой 29.10.2022, 09:162 Главу Пскова выберут 3 ноября
29.10.2022, 09:000 Эксперт оценил опасность вируса, превратившего голубей в зомби 29.10.2022, 08:430 Бугровскую мельницу закрывают на ремонт и отладку механизмов 29.10.2022, 08:240 Необычные лисички нашли в лесах Псковской области. ФОТО 29.10.2022, 08:050 Скидки на творог и сметану «Прасковья Молочкова» действуют в «Магнитах»
29.10.2022, 08:000 Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября 28.10.2022, 22:100 Псковичи могут сообщить о нарушениях в колонии в прокуратуру 28.10.2022, 22:030 Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис 28.10.2022, 22:010 Способы связаться с судебными приставами перечислили псковичам
28.10.2022, 21:561 Псковский филиал Академии ФСИН России отметил 30-летие со дня создания 28.10.2022, 21:430 Авторы канала «Мой Питер» включили Псков и «Михайловское» в топ-5 атмосферных мест 28.10.2022, 21:370 Обочины дороги привели в порядок после вмешательства прокуратуры в Порховском районе 28.10.2022, 21:310 Армен Мнацаканян назвал возмутительным инцидент на Кургане Дружбы
28.10.2022, 21:190 Предприниматель в Невельском районе получила предостережение от Россельхознадзора 28.10.2022, 21:070 Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября 28.10.2022, 20:590 Пскович предоставил поддельный документ для получения водительских прав и попал под суд 28.10.2022, 20:410 Брюнетку с короткой стрижкой продолжают искать в Пскове
28.10.2022, 20:350 Псковские участники приступили к финальным испытаниям чемпионата профмастерства «Абилимпикс» 28.10.2022, 20:240 Занятие по дыхательной гимнастике провели в Псковском центре психиатрии и наркологии 28.10.2022, 20:130 Псковичей приглашают на работу в полицию и предлагают отпуск от 40 суток 28.10.2022, 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО
28.10.2022, 20:010 Конференция «Псков и старообрядчество» пройдёт 29 октября 28.10.2022, 19:441 Более 13 км трассы отремонтировали по нацпроекту в Палкинском район 28.10.2022, 19:330 NASA опубликовало фото «улыбающегося» Солнца 28.10.2022, 19:250 Волейболистки Псковского медицинского колледжа победили на областной спартакиаде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru