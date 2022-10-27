Общество

До +8°C и свежий ветер прогнозируют в Псковской области в последний день октября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 31 октября. Как сообщает Псковский гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Согласно шкале Бофорта, ветер от 8 до 10,7 метров в секунду является свежим. При таком ветре качаются тонкие стволы деревьев, на воде появляются волны с гребнями.

Температура по области составит: ночью от -2 до +3 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.