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Общество

Возраст участников квестов могут ограничить в России

31.10.2022 07:18|ПсковКомментариев: 0

Квесты пользуются все большей популярностью у россиян. Но порой во время таких игр происходят несчастные случаи. Чтобы обезопасить участников, депутаты предложили отрегулировать организацию и проведение квестов. На круглом столе в Госдуме 28 октября, Генпрокуратура поддержала инициативу и планирует отправить соответствующее письмо в правительство. В частности, хотят уточнить возраст, с которого можно допускать к играм.

В России около шести тысяч компаний, организующих квесты. Это игры, связанные с достижением цели через преодоление препятствий. Например, участники выполняют какие-то задания, ищут предметы, пытаются выбраться из помещения. Квесты бывают интеллектуальными и активными, они могут быть по мотивам сказок и фильмов или создавать свою историю. Но самые популярные — те, где люди оказываются героями психологического триллера. В таких квестах используют мрачные атрибуты, пугающие сцены, участников могут преследовать или даже побить, пишет «Парламентская газета».

За последнее время в России десятки детей и взрослых получили травмы на квестах, сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Например, 11 сентября во время хоррор-игры в Москве четверо подростков получили ожоги. Когда они находились в клетке, взорвался газовый баллон и случился пожар. На квесте в столице 21 марта школьнику сломали руку, а 22 февраля девушке сломали топором пальцы на руке. В Санкт-Петербурге 23 февраля 2021 года шестилетний мальчик сломал позвоночник на игре о хоббитах, 12 апреля 2021 года девушку доставили с травмами в больницу после перформанса, где ее душили и пытали электричеством. А 22 июля 2020 года 11-летний мальчик получил ушиб спины и сотрясение мозга, упав с трех метров на бетонный пол во время квеста «Мир динозавров». В Ростове-на-Дону 10 мая 2018 года актер, игравший маньяка-убийцу, случайно отрубил палец участнику игры. 11 июля 2017 года в Саратове две девушки попали в больницу после того, как их подожгли в макете автомобиля, — так было задумано по сюжету.      

«Причина таких случаев в том, что нередко квесты организуют непрофессиональные и неаттестованные фирмы и артисты, а в законе нет понятия «квест» и не предусматривается регулирование деятельности по их проведению», — сказала Яна Лантратова. Депутат считает, что назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии, принятия стандартов безопасности.

Несчастные случаи, которые происходят по вине организаторов, не позаботившихся о безопасности клиентов, дискредитируют всю отрасль, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Сейчас квест-индустрия никак не урегулирована, и из-за этого виновников несчастных случаев сложно привлечь к ответственности.

Еще в 2020 году Заксобрание Ростовской области обратилось к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением разработать правила организации подобных развлечений. В правительстве поддержали эту идею, но до сих пор такие нормы не подготовлены. Екатерина Стенякина 12 сентября 2022 года обратилась с повторным запросом в правительство, и 13 октября ей ответили из Роспотребнадзора — там «готовы принять участие в проработке этого вопроса».       

По словам депутата, следует составить санитарно-эпидемиологические правила для организаторов квестов и дать таким компаниям код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Также обсуждается идея саморегулирования в отрасли, отметила депутат.

Еще одно письмо в правительство с предложением разработать правила для квестов планирует отправить Генпрокуратура. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Ирина Ребрина. В том числе ведомство предлагает определить возраст участников квестов в зависимости от их сложности.   

«Для придания остроты ощущений игроки подвергаются физическому и психологическому воздействию, и при этом возрастные ограничения определяют организаторы квеста, — сказала Ирина Ребрина. — В отличие от взрослых несовершеннолетние могут не осознавать опасность таких развлечений».

Также она обратила внимание, что в перформансах используют открытый огонь и опасные вещества и часто игры проводят в помещениях, где нет пожарной сигнализации. При этом к работе инструкторами привлекают людей, не знакомых с техникой безопасности. Эти недочеты надо исправлять, чтобы защитить участников развлекательных мероприятий.

Мнения организаторов квестов расходятся. Представитель международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов считает, что вокруг несчастных случаев на квестах подняли слишком большую шумиху. По его словам, многие травмы — бытовые, они случаются из-за неосторожности игрока. Другое дело, когда травму нанесли инструкторы, актеры или она произошла из-за несоблюдения организаторами техники безопасности.

«Не надо пытаться подводить под закон то, что регулируется здравым смыслом», — сказал Жиганов. По его мнению, сотрудники до 18 лет не должны работать с клиентами и на квестах нельзя применять открытый огонь, использовать топоры, ножи и пилы. Он уверен, что ответственность за несчастные случаи следует разделить между организаторами игры, родителями, которые сами приводят или отпускают детей на квест, и агрегаторами, продающими билеты на игру.

Представитель одного из таких агрегаторов, объединяющего пять тысяч квест-компаний, Анастасия Недумова согласна с депутатами, что нужно ввести более четкие правила в отрасли. При этом она предложила разделить детские квесты и хоррор-перфомансы, где людей пугают и преследуют. Для второй категории игр требуется установить минимальный возраст участников, сказала эксперт. Это позволит сократить количество несчастных случаев среди любителей острых ощущений. 

Теги: #квест #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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