Общество

Дочь от первого брака ищет отец в Псковской области

Елену Гончарик 1982 года рождения разыскивает отец в Псковской области. Об этом сообщается в группе проекта «Жди меня» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я женился на Васильевой Светлане 1966 года рождения, у нас родилась дочь Лена. Потом я ушел служить в армию, а когда вернулся, жена уже жила с другим мужчиной. Я собрал свои вещи и уехал», – рассказал россиянин.

В 2005 году его дочь от второго брака Наталья решила познакомиться с сестрой. Она написала письмо Елене, и они стали переписываться, но примерно через год их переписка прервалась, так как от Лены перестали приходить ответы. В конце переписки она сообщила сестре, что выходит замуж.

«Я предполагаю, что дочь вышла замуж и переехала жить к мужу. Хотелось бы разыскать Лену, возобновить общение. Наташа скучает по сестре», - указал мужчина в своём письме.