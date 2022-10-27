Общество

Каким должен быть рацион человека старше 50 лет, рассказали диетологи

С возрастом физическая активность снижается, и чтобы не набрать лишние килограммы, людям старше 50 лет нужно тщательно следить за рационом и объемом порций.

По словам врачей, овощи и фрукты богаты полезными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, недостаток которой может привести к негативным последствиям, пишет издание RuNews24.

Также важно включить в рацион белок. Причем если человек получается его из яиц, не стоит отказываться и от желтка. Он содержит компоненты, поддерживающие здоровье головного мозга, добавили диетологи.