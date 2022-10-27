Общество

Как с помощью дыхательных упражнений снизить пульс, рассказала кардиолог

Снизить высокий пульс можно при помощи дыхательной гимнастики. По словам кардиолога центра «СМ-Клиника» Наталии Золотаревой, лучше всего для этого подходит упражнение, при котором делается вдох в течение пяти-восьми секунд и удерживается на три-пять секунд. После нужно медленно выдохнуть за пять-восемь секунд, сообщает RuNews24.

Еще одно действенное упражнение – это техника дыхания 4-7-8, когда вдох делается до счета четыре, удерживаете на семь секунд, а затем выдыхаете до счета восемь. Упражнение нужно повторить более трех раз подряд.

Кроме этого, при высоком пульсе помогает массаж сонной артерии, добавила Золотарева.

Также можно прокашляться или опустить лицо в холодную воду.