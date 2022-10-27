Общество

Деньги на реконструкцию тубдиспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 годах

Деньги на полную реконструкцию детского противотуберкулезного диспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 году. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области в комментариях в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«На 2024-2026 годы планируется выделение финансовых средств для проведения полной реконструкции диспансера. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация. Вопрос находится на контроле правительства Псковской области», - отметили в органе исполнительной власти.

Напомним, жители Великих Лук обеспокоены состоянием медицинского учреждения. В комментариях подписчики отмечали, что здание выглядит так, будто «само болеет туберкулёзом».