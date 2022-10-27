Общество

Великолукская школа №6 признана лучшим инклюзивным образовательным учреждением страны

Школа № 6 имени героя Советского Союза А.В. Попова в Великих Луках стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В школе обучаются свыше тысячи ребят, из которых около 85 - дети с ограниченными возможностями здоровья и различными нарушениями развития.

Обучают детей около 70 педагогов, с детьми с ОВЗ занимаются 23 учителя и 11 педагогов-специалистов: психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги и тьюторы.

В школе создана инклюзивная образовательная практика «Мы вместе». Инклюзия включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения. Все учащиеся с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии.

В финале конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2022» приняли участие образовательные организации (детские сады, школы и - впервые - организации детского отдыха и оздоровления) из 41 региона России. Финалисты прошли отбор по критериям инклюзивности образовательной среды и презентовали работу своих образовательных организаций.

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводят с 2013 года. За это время в нем приняли участие 1356 образовательных организаций и 28 организаций отдыха детей и их оздоровления из всех субъектов Российской Федерации.