Общество

Фасад многоквартирного дома отремонтировали в Локне

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2022 год выполнены и приняты работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 1 на площади Ленина в поселке Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядчик отремонтировал штукатурное покрытие, покрасил поверхности фасадов и наружных откосов, выполнил устройство отмостков и козырьков над входами в подъезды. Также осуществлен ремонт цоколя – по периметру здания выполнена усиливающая монолитная конструкция из бетона с последующей гидроизоляцией и обшивкой профилированным листом.

Отремонтированы балконы: в полном объеме произведен демонтаж бетонных плит аварийных балконов с последующим устройством новых балконов из сварных металлических конструкций. Все работы выполнены с должным качеством и в соответствии с проектно-сметной документацией.