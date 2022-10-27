Общество

Жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают в России

Жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают в России. Крупнейшая катастрофа в истории российской авиации произошла 31 октября 2015 года. На борту самолета A321 российской компании «Когалымавиа» находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди них 9 жителей Псковской области. Все они погибли.

Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной трагедии стал взрыв бомбы. По версии следствия, террористам удалось пронести взрывное устройство через охрану аэропорта.

Среди жертв той трагедии девять жителей Псковской области: Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров, на тот момент заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его супруга Елена Мельникова.

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Сегодня, как и каждый год в этот день, в городах страны вспоминают жертв трагедии: проводят акции памяти, возложения цветов, панихиды в храмах.