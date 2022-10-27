Общество

Из XXII века: псковский подросток создал «руку из будущего» и взял международный приз

Больше всего роботов в мире производят в Китае и Японии. Так гласит доклад Международной федерации робототехники. Россия в число стран-лидеров рынка промышленных роботов, увы, не входит. Но надежда на прогрессивное будущее всё-таки есть. Хотя бы потому, что в нашей стране подрастает талантливая молодёжь. 16-летний пскович Илья Щембелов, например, в октябре завоевал «серебро» на Международном фестивале робототехники.

О изобретении, покорившем членов жюри; проектах конкурентов и планах на будущее корреспондент «МК в Пскове» поговорил с молодым изобретателем. Подробности здесь >>>