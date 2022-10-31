Общество

20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области

Гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР собрали в Псковской области. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня в Великих Луках догрузили фуру с гуманитарной помощью. Машина уже в пути в Белгородскую область. Отправили 20 тонн груза, в том числе продукты длительного хранения, гигиенические принадлежности, детские товары, а также много русской литературы. В частности, направляется большая библиотека ветерана военной службы Петра Григорьевича Алексеева. Ее он завещал отправить на Донбасс», – отметил Александр Козловский.

Помощь в сборе груза «Единой России» оказывали все жители региона, реготделение СоюзМаша, бизнесмены и многие другие.

«Буквально за несколько дней до груза ко мне в соцсети обратились предприниматели из Великих Лук – братья Камо и Карен Хчеяны. Они передали для жителей Донбасса более 100 пар женской зимней обуви. Отдельно хочу отметить и директора сети магазинов "Хороший" в Великих Луках. Николай Бугаев регулярно оказывает помощь в погрузке гумпомощи: предоставляет склады для временного хранения гуманитарной помощи и площадку для погрузки фуры», – пояснил парламентарий.

Сборы гумпомощи «Единая Россия» в Псковской области организовывает с самого начала СВО. В общей сложности отправили уже более 200 тонн груза. Сбор будет продолжен. Жители региона все необходимое могут принести в местные отделения партии.