Общество

Жители СЗФО ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками - эксперты

Идеальный руководитель, по мнению жителей на Северо-Западе страны, разбирается в профессии и отрасли (83%), справедлив и не выбирает любимчиков (53%), умеет планировать свою работу (59%) и спокойно воспринимает конструктивную критику (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru.

Инфографика: hh.ru

Значительно реже к качествам идеального руководителя опрошенные относят решительность (лишь 27% назвали этот вариант), умение поддержать в трудную минуту (22%), высокий уровень культуры (24%), эрудированность (18%), умение всегда придерживаться четких регламентов (14%) и наличие высшего образования (18%). Совсем редко жители СЗФО относят к важным характеристикам доброту (5%), общительность (6%), умение держать подчиненных на расстоянии (3%) и строгость (8%).

В целом трудящиеся на Северо-Западе страны не склонны высоко оценивать достоинства своих непосредственных руководителей: всего 3,6 балла из пяти возможных (где «1» - очень плохой руководитель, «5» - очень хороший руководитель). Отметим, что это совпадает со средней оценкой по стране. При этом уровень профессионализма своего начальства опрошенные оценили чуть выше – на 3,8 балла (по России также 3,7).

24% работников в регионах СЗФО обычно одобряют решения своих руководителей: 14% при этом озвучивают свою точку зрения, еще 10% поддерживают, но молча. 15% опрошенных, как правило, не согласны с позицией своих руководителей, при чем 9% прямо говорят об этом, а остальные 6%, наоборот, молчат о несогласии. Еще 58% могут как согласиться, так и не согласиться с действиями начальства в зависимости от ситуации. Интересно, что чаще всего во всем соглашаются с руководством юристы (33%) и маркетологи (30%), а выступают против – медицинские работники (19%) и представители сферы транспорта (18%).

81% опрошенных в СЗФО считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений: как правило, это маркетологи (88%) и ИТ-специалисты (87%). Обратной точки зрения придерживаются только 12%, чаще других это медики (28%) и юристы (24%). Остальные затруднились ответить.

Среди жителей СЗФО сразу 46% опрошенных хотели бы сами занимать руководящую должность. Еще 26% респондентов не мечтают о должности начальника, а 23% уже и так являются руководителями, остальные 5% затруднились ответить.