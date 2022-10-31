Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в роли ведущих ENERGY
Топ клиник Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Первые счета за электроэнергию
Компьютерные игры: за и против
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Истфакт»: оккупация Пскова
оплата счетов
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
бонусы для членов профсоюза
штраф за обман энергетиков
Защита от грабителей
Мне 60, и это здорово!
Электронная транспортная накладная
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Общество 31.10.2022 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России 01.11.2022 09:331 Школьников научат маршировать и стрелять из автомата 01.11.2022 08:320 Жители СЗФО ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками - эксперты 01.11.2022 08:230 Диетолог рассказала, какой продукт позволит прожить на 10 лет дольше 01.11.2022 07:500 День судебного пристава отмечают 1 ноября 01.11.2022 07:180 В России стартовал осенний призыв срочников
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1510 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 25.10.2022 21:5315 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 26.10.2022 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители СЗФО ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками - эксперты

01.11.2022 08:32|ПсковКомментариев: 0

Идеальный руководитель, по мнению жителей на Северо-Западе страны, разбирается в профессии и отрасли (83%), справедлив и не выбирает любимчиков (53%), умеет планировать свою работу (59%) и спокойно воспринимает конструктивную критику (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru.

Инфографика: hh.ru

Значительно реже к качествам идеального руководителя опрошенные относят решительность (лишь 27% назвали этот вариант), умение поддержать в трудную минуту (22%), высокий уровень культуры (24%), эрудированность (18%), умение всегда придерживаться четких регламентов (14%) и наличие высшего образования (18%). Совсем редко жители СЗФО относят к важным характеристикам доброту (5%), общительность (6%), умение держать подчиненных на расстоянии (3%) и строгость (8%).

В целом трудящиеся на Северо-Западе страны не склонны высоко оценивать достоинства своих непосредственных руководителей: всего 3,6 балла из пяти возможных (где «1» - очень плохой руководитель, «5» - очень хороший руководитель). Отметим, что это совпадает со средней оценкой по стране. При этом уровень профессионализма своего начальства опрошенные оценили чуть выше – на 3,8 балла (по России также 3,7).

24% работников в регионах СЗФО обычно одобряют решения своих руководителей: 14% при этом озвучивают свою точку зрения, еще 10% поддерживают, но молча. 15% опрошенных, как правило, не согласны с позицией своих руководителей, при чем 9% прямо говорят об этом, а остальные 6%, наоборот, молчат о несогласии. Еще 58% могут как согласиться, так и не согласиться с действиями начальства в зависимости от ситуации. Интересно, что чаще всего во всем соглашаются с руководством юристы (33%) и маркетологи (30%), а выступают против – медицинские работники (19%) и представители сферы транспорта (18%).

81% опрошенных в СЗФО считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений: как правило, это маркетологи (88%) и ИТ-специалисты (87%). Обратной точки зрения придерживаются только 12%, чаще других это медики (28%) и юристы (24%). Остальные затруднились ответить.

Среди жителей СЗФО сразу 46% опрошенных хотели бы сами занимать руководящую должность. Еще 26% респондентов не мечтают о должности начальника, а 23% уже и так являются руководителями, остальные 5% затруднились ответить.

 

Теги: #СЗФО #работа #hh
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 113 человек
01.11.2022, 09:530 Поиски пропавшего пенсионера продолжаются в Псковском районе 01.11.2022, 09:400 Автомобиль под управлением женщины вылетел в кювет в Великолукском районе 01.11.2022, 09:331 Школьников научат маршировать и стрелять из автомата 01.11.2022, 09:250 Сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому россиянину – аналитики
01.11.2022, 08:470 Пассажирка пострадала в результате ДТП в Гдове 01.11.2022, 08:390 В России для части граждан повысят размер доплат 01.11.2022, 08:320 Жители СЗФО ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками - эксперты 01.11.2022, 08:230 Диетолог рассказала, какой продукт позволит прожить на 10 лет дольше
01.11.2022, 08:000 На Гонку героев приглашают псковичей в конце ноября 01.11.2022, 07:500 День судебного пристава отмечают 1 ноября 01.11.2022, 07:350 Как изменятся правила поверки счетчиков, объяснили россиянам 01.11.2022, 07:180 В России стартовал осенний призыв срочников
01.11.2022, 06:581 Основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах назвал юрист 31.10.2022, 23:170 Путин о частичной мобилизации: Она завершена, точка поставлена 31.10.2022, 22:370 Почти сотню обращений написали псковичи на незаконные действия коллекторов 31.10.2022, 22:300 Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены»
31.10.2022, 22:230 Водоразборную колонку демонтируют в Великих Луках из-за ненадобности 31.10.2022, 22:100 Требования к содержанию животных в квартире напомнили псковичам 31.10.2022, 22:000 Более 170 окон заменили в общежитии Великолукской академии физкультуры и спорта 31.10.2022, 21:471 Международная научно-практическая конференция состоялась в Псковском филиале академии ФСИН
31.10.2022, 21:350 «Серебро» и две «бронзы» завоевали псковичи в финале национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2022, 21:230 Псковича отправили в колонию на 15 лет за контрабанду более 35 кг наркотиков 31.10.2022, 21:215 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом? 31.10.2022, 21:000 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка» определили в Псковской области
31.10.2022, 20:460 Оплата покупок найденной картой обернулась для жителя Пыталовского района колонией 31.10.2022, 20:421 Власти назвали критерии определения мест для строительства новых школ в Пскове 31.10.2022, 20:350 Псковские пловцы привезли более 10 медалей из Ленинградской области 31.10.2022, 20:260 Интерактивную систему «Народная программа» разработали в России
31.10.2022, 20:251 Суд в Эстонии отказался освободить по УДО осужденного за шпионаж в пользу России 31.10.2022, 20:120 Ещё восемь населённых пунктов Псковского района укомплектовали евроконтейнерами 31.10.2022, 20:012 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп. ВИДЕО 31.10.2022, 20:000 Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области
31.10.2022, 19:500 Петербурженка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трёхлетним сыном 31.10.2022, 19:350 Псковские приставы приняли участие в донорской акции 31.10.2022, 19:240 Денис Брохман возглавил комитет по медицине регионального отделения «Деловой России» 31.10.2022, 19:150 Заморозки до -4°C ожидаются ночью в Псковской области 1 ноября
31.10.2022, 19:070 «Титан-Полимер» в лицах: инженер-механик 31.10.2022, 18:590 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2022, 18:541 «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 18:470 Мужчину со шрамом на животе продолжают искать в Псковском районе
31.10.2022, 18:341 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп 31.10.2022, 18:240 Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето 31.10.2022, 18:190 20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области 31.10.2022, 18:132 «У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове
31.10.2022, 18:080 Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области 31.10.2022, 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга 31.10.2022, 18:020 Проект бюджета региона на 2023 год внесли в Псковское областное Собрание 31.10.2022, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября
31.10.2022, 17:460 Volvo врезался в Hyundai на площади Победы в Пскове 31.10.2022, 17:440 Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию 31.10.2022, 17:372 Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных 31.10.2022, 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России
31.10.2022, 17:212 Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова провели в псковском УМВД 31.10.2022, 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022, 17:100 Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами 31.10.2022, 17:003 Информационные вывески продолжают приводить в порядок в Псковском районе
31.10.2022, 16:470 Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове 31.10.2022, 16:440 Шахматиста Анатолия Карпова дважды госпитализировали 31.10.2022, 16:400 Как с помощью дыхательных упражнений снизить пульс, рассказала кардиолог 31.10.2022, 16:370 Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове
31.10.2022, 16:320 Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 16:270 Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель. ВИДЕО 31.10.2022, 16:260 «Неделя здоровья» прошла в Пскове 31.10.2022, 16:220 Документ о замене эполет погонами опубликовали псковские архивисты
31.10.2022, 16:191 Псковская область заняла 7-е место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО 31.10.2022, 16:130 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове 31.10.2022, 16:090 Россиянка погибла в ванне из-за телефона 31.10.2022, 15:540 Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения
31.10.2022, 15:460 Музыканты псковского колледжа искусств выступили в Гдове 31.10.2022, 15:430 Деньги на реконструкцию тубдиспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 годах 31.10.2022, 15:370 Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе 31.10.2022, 15:280 Андрей Ермаков рассказал о согласовании строительства новой школы на Запсковье
31.10.2022, 15:150 Пскович ограбил подростка на улице Свердлова и извинился в суде 31.10.2022, 15:020 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября 31.10.2022, 14:590 Трешку в Псковской новостройке продают в ипотеку с платежом 16 800 рублей 31.10.2022, 14:540 Великие Луки первыми выполнили задачу по сбору заявок на догазификацию - губернатор
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru