Общество

С профессиональным праздником поздравил судебных приставов Александр Котов от имени Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Служба судебных приставов вносит существенный вклад в укрепление законности и обеспечение конституционных прав граждан, - отметил он. - Неотвратимость исполнения судебных решений является одним из важнейших условий правового государства – претворяя этот принцип в жизнь, судебные приставы укрепляют финансовую стабильность государства и веру людей в справедливость и закон».

Большое внимание служба судебных приставов уделяет взысканию денежных средств в бюджетную систему государства, что способствует решению значимых социально-экономических задач, подчеркнул Александр Котов.

«Нельзя не отметить деятельность ведомства по взысканию алиментов и штрафов за нарушение ПДД – это влияет на формирование ответственного отношения граждан к своим обязанностям, является важной профилактической мерой», - продолжил спикер регионального парламента.

Александр Котов поблагодарил псковских приставов за честное и ответственное отношение к делу, за непростой и напряжённый труд. «От всей души желаю здоровья, благополучия, профессиональных достижений и жизненных свершений!» - добавил он.