С профессиональным праздником поздравил судебных приставов Александр Котов от имени Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Большое внимание служба судебных приставов уделяет взысканию денежных средств в бюджетную систему государства, что способствует решению значимых социально-экономических задач, подчеркнул Александр Котов.
Александр Котов поблагодарил псковских приставов за честное и ответственное отношение к делу, за непростой и напряжённый труд. «От всей души желаю здоровья, благополучия, профессиональных достижений и жизненных свершений!» - добавил он.