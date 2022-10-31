Общество

Врач-кардиолог запретил запивать аспирин молоком

Аспирин не стоит запивать молоком, считает врач-кардиолог Герман Гандельман.

Аспирин принимают для разжижения крови во избежание образования тромбов, но если таблетку запить молоком, она не подействует. Это объясняют тем, что белок, содержащийся в молоке, не дает препарату всасываться, поэтому запивать аспирин можно только водой, пишет RuNews24.

Также нельзя принимать вместе аспирин и обезболивающие или гормональные препараты, рассказал Гандельман. Это приведет к снижению защитных способностей слизистой желудка и образованию на ней кровоточащих язв, предупредил он.