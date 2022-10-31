Общество

Ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась, заявили в Минздраве

Число новых случаев заражения коронавирусом c середины сентября стало постепенно снижаться. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эпидситуация по коронавирусу в РФ в данный момент стабилизировалась. «Мы видим, что число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться», - цитирует специалиста издание RuNews24.

Специалист пояснил, что это стало следствием формирования у россиян определенного уровня иммунитета, который образовался в результате вакцинации или вследствие перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам Чуланова, риски тяжелого течения COVID-19 сохраняются для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. В связи с этим он рекомендовал гражданам ревакцинироваться.