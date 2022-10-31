Общество

Более 3,5 тысяч вызовов отработала скорая медпомощь в Псковской области за неделю

Более 3,5 тысяч поступивших вызовов отработала Псковская станция скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 24 по 30 октября медики 599 раз выезжали в общественные места для оказании помощи. Более 500 раз приезжали на вызов к детям и 12 раз оказывали медицинскую помощь на местах дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, за неделю в дежурную часть скорой медпомощи поступило 47 вызовов по COVID-19 и 21 вызов на пожары. В последнюю неделю октября организовали два полета санитарной авиации.