Общество

Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ Геннадий Бубнов отмечает 85-летие

Псковские коммунисты поздравили с 85-летием экс-секретаря Псковского обкома КПРФ Геннадия Бубнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«За вашими плечами большой жизненный путь. Начинали на море, затем продолжили на Псковской земле. После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института были направлены в Псковскую область в Красногородский район. Работали директором совхоза, начальником управления сельского хозяйства, председателем райисполкома. Затем были партией рекомендованы и избраны первым секретарём Пыталовского райкома КПСС. Проявили себя как опытный руководитель и организатор и были выдвинуты на руководящую должность заместителя председателя облисполкома», - отметили в обкоме КПРФ.

Коммунисты подчеркнули, что Геннадий Бубнов занимается и большой общественно-политической работой. Неоднократно его избирали депутатом районных и областного Советов народных депутатов, заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, секретарём Псковского областного комитета КПРФ.

Он был инициатором и организатором создания Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны».

При его непосредственном участии были разработаны и приняты областные законы «О копии Знамени Победы» и «О детях войны Псковской области», начали открываться памятники детям войны в районных центрах. Активная деятельность коммуниста отмечена орденами «Знак Почёта», «Дружбы народов», орденами ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть», многими медалями.

«Желаем Вам, Геннадий Николаевич, крепкого здоровья, семейного благополучия и веры в победу социализма!» - добавили в обкоме КПРФ.