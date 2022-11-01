Утилизацию элементов деревенского клуба заказала администрация Дновского района

Выполнение работ по демонтажу и утилизации элементов конструкций здания бывшего клуба в деревне Скугры заказала Дновская районная администрация. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Необходимо будет выполнить следующие работы:
разборка зданий методом обрушения (здания кирпичные неотапливаемые),
планировка площадей механизированным способом: планировка поверхности со срезкой неровностей, засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном, планировка основной площадки полотна,
погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами,
перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера (I класс груза до 40 километров)
Работы необходимо завершить до 2 декабря 2022 года. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 9 ноября.
Начальная цена контракта составляет 203 тысячи 813 рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.