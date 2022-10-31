Общество

«Мы были как братья»: россиянин ищет армейского друга в Бежаницком районе

Сергея Фомина разыскивает его армейский друг Владимир в Псковской области. Об этом сообщается в группе проекта «Жди меня» в социальной сети «ВКонтакте».



«После службы переписывались. Получилось так, что во время переезда в другую квартиру потерял адрес и письма, которые до этого у меня были, и на этом наша связь прервалась», – отметил заявитель.

Он указал, что Сергей Фомин проживал в то время в Бежаницком районе или в Бежаницах. Был женат, у него родилась дочка.

«Прошло много времени, а желания найти друга все больше усиливается, мы были как братья», – добавил мужчина.

Кураторы проекта просят всех, кому известно что-либо о местонахождении Сергея Фомина, написать в сообщения группы.