Общество

Три псковских школьника получат медали от Совета Федерации за спасение жизней

Троих юных псковичей будут чествовать в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в преддверии Дня народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На мероприятие Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» отправится София Холодцова. Ей 13 лет, она живет в селе Карамышево Псковского района, учится в средней школе. София из пожара, вспыхнувшего, когда родители были на работе, спасла своих младших братьев и сестёр.

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Медалями Совета Федерации также наградят ещё двух юных героев из Псковской области: 14-летнего Кирилла Шпильку, спасшего в детском лагере тонувшего шестилетнего мальчика, и 15-летнего Ивана Мутовина, который спас на озере тонувшего и получившего травму сверстника. Награды им вручат в регионе.

Всего специальными медалями «За проявленное мужество» в этом году наградят около 150 ребят более чем из 50 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» создан по инициативе Совета Федерации ФС РФ и проводится девятый год подряд. Его цель - чествование и выражение благодарности общества ребятам, совершившим героические и мужественные поступки.