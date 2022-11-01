Общество

Спрос на стрессоустойчивых работников вырос в России – аналитики

Спрос на стрессоустойчивых работников вырос в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Только с начала года компании по всей стране разместили более 460 000 вакансий, в которых указали, что работник должен отлично справляться со стрессовыми, спорными, сложными, непредсказуемыми ситуациями и быть реально стрессоустойчивым. Это на 5% больше, чем в 2021 году.

Причем спрос на хладнокровных работников с железными нервами вырос в большинстве профессиональных сфер и отраслях. Так, в области продаж прирост за год составляет 56%, в производственном секторе рост на 37%, в области рабочего персонала – 55%, в строительной отрасли – 13%, в транспортном секторе – 17%, в ресторанно-гостиничном бизнесе – 47%.

ООН считает стресс на рабочем месте «чумой XXI века». По данным страховых компаний, треть работников хотя бы раз думали об увольнении из-за нервного истощения.

26% опрошенных россиян в ходе опроса hh.ru заявили, что испытывают стресс постоянно. Еще треть (29%) сказали, что сталкиваются со стрессовыми факторами достаточно часто. Очень редко стрессуют лишь 18% опрошенных, 22% иногда испытывают стресс. Наиболее часто нервничают и переживают в том числе из-за работы жители Новосибирской области (40%), Нижегородской области (26%) и Петербурга (35%). Реже других, судя по данным опроса, стрессуют респонденты из Башкирии (31%), Челябинской (27%) и Московской области (24%). В регионах СЗФО постоянно испытывают стресс на работе 16% опрошенных, что является одним из самых низких показателей среди федеральных округов по стране.

Россияне отмечают, что испытывают средний уровень стресса при поиске работы (5,6 баллов из 10 (где «1» — испытываю очень сильный стресс, сильно переживаю, волнуюсь, «10» — вообще ничего не боюсь). При этом мужчины во время поиска работы стрессуют сильнее, чем женщины: 6 балов против 5,3. Примечательно, что чем старше соискатель, тем выше его переживания по поводу поиска работы: молодые специалисты (от 18 до 24 лет), как правило, испытывают стресс на уровне 5 баллов, а кандидаты 55 и старше оценивают стресс почти в 7 баллов.

Больше половины (69%) респондентов заявили, что в последнее время стресс усилился. Самыми стрессовыми, судя по данным опроса, оказались юридическая сфера (69% представителей отметили кратное усиление стрессовых факторов), сфера управления персоналом (65%), маркетинг и реклама (64%), ИТ-сектор (64%).

Одним из главных способов решения своих проблем россияне называют общение с друзьями и родственниками – так борется со стрессом каждый второй (51%). А вот к психологу обращаются лишь 7% респондентов. При этом респонденты, чувствующие усиление стресса в последнее время, стали чаще обращаться к психологу (15%). Ещё 7% в стрессовых ситуациях общаются с коллегами, 3% рассказывают о своих проблемах в соцсетях и интернете. А 43% стараются справиться со стрессом самостоятельно.

71% респондентов по всей стране отмечают, что на работе у них нет корпоративного психолога. При этом каждый пятый (22%) очень хотел бы обсуждать рабочие проблемы и стрессовые факторы с корпоративным психологом. Наиболее сильно нуждаются в поддержке корпоративного психолога маркетологи, рекламисты (35% представителей индустрии), работники сферы АХО и административного персонала (30%), эйчары (32%), юристы (28%), 18% бухгалтеров и 11% представителей строительной сферы. В свою очередь доступна корпоративная психологическая помощь лишь 2% опрошенных по всей стране.