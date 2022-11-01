Общество

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в регионе в III квартале 2022 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в Псковской области в III квартале 2022 года, сообщает компания «Медиалогия».

Индекс цитируемости ПЛН составил 16,84 (ИЦ ближайшего конкурента - 15,55).

Индекс цитируемости (ИЦ) – показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает: количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку; социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 79 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2022 года.