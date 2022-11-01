Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №6, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе в округе №6 и взаимодействии с коллегами по депутатскому корпусу.

Кроме того, Евгений Васильев выразит своё мнение о внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России», работе управляющих компаний, обучении депутатов-новичков на базе гордумы.