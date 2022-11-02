Общество

Таймлапс Млечного Пути над храмами запечатлел псковский астроном-любитель. ВИДЕО

Таймлапс Млечного Пути снял псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Своим видео он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов

«Таймлапсы звездного неба и Млечного Пути над новой Рождественской и старой Троицкой церквями в деревне Красиковщина Псковского района, а также над Иверским Скитом в Печорском районе», - прокомментировал пскович.

Видео были сделаны с 30 по 31 октября. «Как невероятно красиво, аж дух захватывает!» - отметила местная жительница в комментариях под видео.