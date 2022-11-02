Общество

Евгений Васильев о своём пути в политику и совмещении нагрузок врача и депутата

По итогу сентябрьских выборов в Пскове обновился состав городской Думы. В состав нового депутатского корпуса вошли как политики со стажем, так и новички в этой сфере. В частности, свою депутатскую карьеру начал заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. О своём пути в политику, а также о том, как новую нагрузку удаётся совмещать с основной, врачебной деятельностью, он рассказал в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Евгений Сергеевич, полтора месяца прошло с момента выборов в Псковскую городскую Думу седьмого созыва. Прямо скажем, это пока небольшой ваш депутатский стаж, но интересно другое: как вы, успешный и достаточно известный в городе доктор, решили пойти в депутаты?

- Знаете, когда я начинал свою карьеру ещё доктором, многие годы проработал в обычном отделении, а потом неожиданно карьера пошла вверх. Я возглавил отделение, которого не было много лет, и надо было выстраивать всё с самого начала. Были, конечно, риски, но получилось создать успешное отделение. И на протяжении этого промежутка времени мне приходилось заниматься общественной работой - председательством профсоюза здравоохранения детской областной клинической больницы. Председателем я уже являюсь много лет и переизбирался трижды на этот статус. Это тоже общественная работа.

- Я могу предположить, что приходилось решать самые разные вопросы.

- Мягко говоря. Вопросы касались и присвоения категорий медицинским работникам, и защиты тех, кто в силу определённых законных обстоятельств подлежал увольнению, но тем не менее, в том числе благодаря наградам, которые у этих людей были, нам удавалось отстаивать их права. Были определенные законы, согласно которым нужно было пересматривать статус рабочих. Удавалось с помощью профсоюза решать такие задачи. И, конечно, число членов профсоюза увеличилось более чем в два раза.

Когда кто-то за кого-то поручается, например, хороший мастер или хороший будущий рабочий и так далее, то ты отвечаешь вдвойне. Это уже двойная нагрузка, а за меня поручился целый округ, огромный округ, почти тысяча человек. Представляете, степень ответственности какая? Поэтому, конечно, моя задача не только самому не упасть в грязь лицом, но и оправдать доверие граждан, которые проголосовали. И решиться на такое было очень непросто.

- Сказалось ли это на вашей врачебной деятельности?

- По отношению к статусу, конечно, это играет роль, хотим мы этого или не хотим, но на врачебной деятельности это не сказалось никак. Это в большей степени забрало время личное, но не в ущерб пациентам. Приёмы как были, так и ведутся. Дежурства как были, так и проходят, и количество приёмов никак не изменилось. Единственное, стало сложнее работать в плане дежурств. Мне уже совестно перед моими коллегами, зачастую возникает такой момент, когда я вынужден отпрашиваться у своих коллег, просить их прикрыть меня на часик и так далее. Мы, естественно, с работодателем всё это дело контролируем, и главврач все это контролирует. У меня постоянно совещания, что-то ещё, этих моментов стало гораздо больше, и теперь каждый раз приходится утруждать своих коллег, а я этого очень не люблю, мне перед ними стыдно.

- Я очень надеюсь, что они с пониманием к этому отнесутся, потому что, как вы уже сказали выше, за вами более тысячи голосов ваших избирателей, а значит, их проблемы, заботы и так далее. Несмотря на то, что вы до этого момента не имели опыта депутатской работы и работы конкретно в округе №6, а я напомню, что это ближнее Завеличье, территория эта вам хорошо знакома. Вы выросли в этом районе. Помог ли вот этот факт вашей биографии в работе в период предвыборной кампании?

- Более чем помог. Вы знаете, как это: любимое дерево, любимая тропинка, по которой когда-то ходил, всё это всплыло. Я вырос здесь в прямом смысле этого слова. Сегодняшний Фонд обязательного медицинского страхования - это мой детский садик, школа №23 до 8-го класса, секция «Бригантина» и когда-то клуб «Лотос». Плюс ещё такие житейские проблемы как первая влюбленность и прочие моменты. Это все проходило в этом округе. Родственники, друзья, родители продолжают здесь жить. Это всё - мой родной округ.

- Вы сами изъявили желание стать кандидатом на выборах именно в этом округе?

- Нет, я его не выбирал, так прошло распределение и, видимо, по воле Божьей, мне достался такой округ. И, можно сказать, когда я его увидел, то был счастлив, что это именно этот округ.

Беседовала Любовь Кузнецова