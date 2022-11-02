Общество

Опасный уличный фонарь обеспокоил великолучанку

Наклонившаяся опора уличного освещения на улице Щорса в Великих Луках обеспокоила горожанку. Публикацию она разместила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Автомобилисты, аккуратно», - призвала она и уточнила, что сделал снимок у дома №9/3.

При этом в комментариях подписчики заметили, что столб находится в таком положении уже несколько лет. «Он уже 100 лет так стоит, с 2014-го, по крайней мере, точно», - написал мужчина.

«Он уже очень давно в таком состоянии, и не он один, далее там такие же стоят», - добавила другая местная жительница.