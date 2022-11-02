Общество

Готовность к информированию населения об опасности проверили в Псковской области

Учения по гражданской обороне прошли на территории Псковской области сегодня, 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В ходе учения прошла проверка работоспособности системы управления гражданской обороной, готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, реальности планов гражданской обороны и защиты населения, выявляются проблемные вопросы.

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Основное внимание было обращено на достаточность спланированных сил и средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии со складывающейся обстановкой.

«При практической отработке мероприятий по защите населения на территории муниципальных образований оценена готовность органов местного самоуправления к оперативному информированию населения о местах расположения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, а также о местах расположения ближайших укрытий с проверкой возможности приведения их в готовность к приему укрываемых в короткие сроки, том числе наличие материальных средств для их дооборудования; осуществлена проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В населённых пунктах, не оснащённых техническими средствами оповещения, проверена обеспеченность ответственных лиц эффективными средствами оповещения для подачи звуковых сигналов, привлечены к оповещению транспортные средства экстренных оперативных служб, оснащённые громкоговорящими устройствами», - рассказали в ведомстве.

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Главное управление МЧС России по Псковской области выполнило следующие мероприятия: