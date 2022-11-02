Общество

Российское информагентство Regnum приостановило вещание

Информационное агентство Regnum приостановило своё вещание из-за смены руководства в компании, управляющей агентством, заявил главный редактор Модест Колеров.

«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», - цитирует обращение главного редактора РИА Новости.

Колеров отметил, что издание в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин.

«Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание», - заключил главный редактор.