Общество

Онлайн-репетитору из Псковской области предлагают платить до 100 тысяч рублей

В Псковской области ищут онлайн-репетитора по математике, которому готовы платить до 98 000 рублей, сообщает hh.ru.

C начала года в Псковской области было доступно всего 7 вакансий для онлайн-репетиторов и только одна вакансия для онлайн-репетитора по математике.

Касательно вакансии онлайн-репетитора по математике с зарплатой до 98 000 рублей – такой доход компания готова предоставить специалистам с опытом работы в профессии не менее 6 месяцев. Будущему работнику предстоит помогать учащимся с освоением школьного материала, выполнением домашних заданий, подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Отметим, что средняя зарплата репетитора по математике в России на данный момент – 55 000 рублей.

Вакансия предполагает свободный график работы. Сотруднику необходимо наличие персонального компьютера или ноутбука, с видеокамерой и микрофоном, а также стабильного интернет-соединения, наличие самозанятости или готовность её открыть.

Работодатель предлагает уникальные условия для соискателей. Выплаты 2 раза в месяц, поминутная тарификация оплаты: стоимость минуты урока от 6 до 8 рублей, обучение за счет компании: бесплатный доступ к базе знаний для преподавателей, онлайн мастер-классы, специальная цена подписки для членов вашей семьи, поддержка, которая общается с вами человеческим языком, а не шаблонами (скорость ответа от поддержки 1,5 минуты).