Общество

Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Marvel и Disney

Минпромторг расширил список товаров, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, продукцией новых для этого перечня брендов детских игрушек - так, в страну по этой схеме теперь можно будет поставлять товары с торговыми марками Marvel, Disney, Pixar и DC Comics. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса. Изложить в следующей редакции: Avatar, Avengers, DC Comics, Disney, Disney Pixar Lightyear, Doctor Strange, Marvel», - говорится в документе.

Об обновлении министерство сообщило и в своем Telegram-канале. «Минпромторг России внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Например, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие», - говорится в релизе.

В июле Минпромторг внес в перечень параллельного импорта бренд Lego.

Ранее сообщалось, что министерство включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.