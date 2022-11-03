Общество

Александр Козловский вручил благодарность спасшей тонущего мальчика студентке

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вручил благодарность комитета Госдумы по молодежной политике студентке Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяне Пахоменковой за спасение тонущего мальчика. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Девушка спасла тонущего мальчика из реки Великой 20 сентября этого года. Мальчика она увидела, когда переходила подвесной мост по пути в колледж, и вытащила ребенка из воды. О поступке студентки педагоги узнали от ее однокурсников.

«Я не смог остаться в стороне, когда узнал о случившемся. С коллегами по Госдуме решили поощрить студентку. С большим удовольствием сегодня вручил Татьяне благодарность комитета Госдумы по молодежной политике за подписью председателя Артема Метелева. От себя и Псковского реготделения "Единой России" передал планшет. Уверен, пригодится в учебе. Татьяна учится на первом курсе, она — будущий учитель начальных классов», - добавил Александр Козловский.