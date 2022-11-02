Общество

Размер командировочных для чиновников при посещении освобождённых территорий установили в Пскове

Муниципальные служащие города Пскова, направляемые в командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, будут получать денежное вознаграждение в двойном размере. Об этом с очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Командировочные предусмотрены для замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, направляющихся на освобождённые территории.

Отмечается, что соответствующий проект был подготовлен на основе указа президента РФ.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием (суточные) муниципальным служащим возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день служебной командировки.