Общество

В Сбере можно с большой выгодой застраховать здоровье в Зелёный день

Застраховать своё здоровье с выгодой от 30 до 40% можно 11 и 12 ноября в дочерней компании Сбера СберСтрахование. Такие условия действуют в Зелёный день — акция проводится раз в году и славится своими выгодными предложениями. Помимо этого, клиенты, купившие страховку в Зелёный день, смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов от компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Выгода 40%

Программа «Прививка с уверенностью» распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа и ряда других инфекционных заболеваний. Выплаты до 500 тыс. рублей при осложнениях после прививки, а при госпитализации — компенсация стоимости услуг стационара. Включена круглосуточная дистанционная поддержка врача и плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами.

«Защита от серьёзных болезней» — страховка на случай онкологических заболеваний, необходимости проведения кардио- и нейрохирургических операций, трансплантации костного мозга. Доступно два варианта: первый предполагает лечение только в России, второй — в России, Испании, Южной Корее, Израиле или Турции. В первом варианте максимальная выплата по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составит 6 млн рублей, по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. Во втором — 20 и 85 млн рублей соответственно. Полис оформляется на три года. Если срок действия страховки истек, а лечение продолжается, медицинские услуги оплачиваются ещё 120 дней.

Выгода 30%

Программа «Сбереги себя» пригодится при госпитализации по самым разным заболеваниям, включая COVID-19. В неё входят очные и онлайн-консультации врачей, 120 лабораторных исследований, в том числе тест на ковид. В программу включены сервисы «Медицинский навигатор» (поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачу) и «Лекарственный навигатор» (поможет подобрать необходимые препараты).

«Фармстрахование» компенсирует от 5 до 90% средств, потраченных на покупку лекарств, которые назначил врач. В полис можно включить до 6 человек.

Подробнее о страховой защите здоровья — на сайте Сбербанка и в приложении СберБанк Онлайн.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.