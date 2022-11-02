Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии — директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» Николай Королёв, королева полуфинала в категории «Мисс Псков» Ева Гончарова и королева полуфинала в категории «Миссис Псков» Вера Богданова.

Ведущий Артём Татаренко поговорил с ними о будущем фестиваля и его закулисье, взаимоотношениях конкурсанток и чему они научились на пути к финалу. Также темой разговора стало предстоящее масштабное шоу — большой финал фестиваля, который пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 26 ноября.

Трансляция завершена.