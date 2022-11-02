Общество

Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Пскове

Молодежный карьерный форум Российского общества «Знание» «С места в карьеру» прошел в Пскове 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Крупные предприниматели, бизнес-тренеры и психологи поделились с молодежью своим опытом, дали советы по карьерному росту и научили ориентироваться на современном рынке труда. Программа форума включала в себя три трека и охватывала все самые важные области: личную эффективность, работу в компаниях и предпринимательство.

На торжественном открытии мероприятия выступил президент торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Молодые люди, которые приходят к нам на практику, часто уверены, что образование само по себе поможет сделать карьеру. Это не так. Качество знаний, которые вы усвоили в вузе, проверяется практикой, и зачастую всему приходится учиться заново. Теория превращается в практику только вашим самоотверженным трудом. Только тогда появляются уважение, успех, деньги и карьера. И я уверен, что проект "С места в карьеру" поможет вам легче перейти от теории к практике и узнать, каким образом люди претворяют свои знания в успешную карьеру», — сказал Владимир Зубов.

Аспекты личной эффективности рассматривались в ходе трека «Развитие». Он начался с мастер-класса «Актуальные инструменты планирования карьеры в условиях неопределенности». Перед аудиторией выступил президент и основатель ассоциации развития digital-агентств ARDA, президент национальной премии «Бренд года в России» Дмитрий Фролов. Он объяснил, как подойти к построению карьеры осознанно и какой вектор развития выбрать для себя уже сейчас. Бизнес-аналитик, эксперт в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов Сергей Батанов затронул тему концентрации внимания. Он рассказал, почему не работает так называемая многозадачность, и поделился простыми способами концентрации на поставленной цели.

Началом трека «Карьера в компании» стал мастер-класс «Идеальное резюме: как получить работу мечты». Под руководством директора по развитию консалтинговой компании BatanovPlus Юлианны Матусевич ребята учились грамотно рассказывать о себе и своих достижениях и составлять такие резюме, которые привлекут внимание HR-специалиста.

Руководитель маркетинговой IT-компании и учебного центра ООО «ИВЦ 8 бит» Вадим Твердохлеб поговорил с участниками форума о профессиональном самоопределении и выборе профессии. В частности, он рассказал, с помощью каких инструментов можно выявить у себя склонность к той или иной специальности.

«Выбор профессии на начальном этапе очень важен, потому что от него зависит не только уровень будущего дохода молодого человека, но и его психологическое состояние. Я много общаюсь с молодежью, и студенты часто говорят, что пошли в тот или иной вуз по подсказке родителей. Многие потом просто кладут диплом на полку и идут заниматься любимым делом. Я часто повторяю, что лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби. Поэтому мой совет молодым ребятам на таких мероприятиях, как "С места в карьеру": выбирая профессию, принимайте к сведению советы родителей, но в первую очередь слушайте самих себя», — заметил Вадим Твердохлеб.

Завершением трека стало выступление спикера Корпорации малого и среднего предпринимательства, члена Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга Ирины Александровой. Она рассказала о важности ментального здоровья сотрудников и поделилась советами, как сохранить интенсивный рабочий ритм, не выгорая при этом.

Трек «Современные возможности в настоящее время» собрал в аудитории ребят, которые в будущем видят себя предпринимателями. Перед ними выступил стратегический директор ассоциации спикеров Санкт-Петербурга и ведущий специалист международной консалтинговой компании «PROБизнес» Александр Харламов. Он подробно описал инструменты для запуска бизнеса в текущих реалиях, объяснил, как провести анализ рынка и выявить актуальную нишу для создания бизнеса. В свою очередь PR-директор НКО «Ассоциация спикеров Санкт-Петербурга» Наталия Григорьева предложила будущим бизнесменам обратить внимание на социальную сферу как на отличный способ начать предпринимательскую деятельность.

Завершением трека стал мастер-класс «Какие возможности и перспективы открываются для молодежи в регионах». На нем эксперт по построению системного бизнеса и официальный представитель международной организации труда в России Александр Яковлев рассказал о карьерных перспективах, которые открываются для молодежи в родном регионе, и о том, что поможет в развитии собственного дела уже сейчас.

«Молодежный проект "С места в карьеру" решает несколько задач: он помогает молодежи определиться с выбором карьерного пути, знакомит с реальными инструментами повышения личной эффективности, дает знание рынка труда и его запросов. Благодаря живому общению с наставниками ребята приобретают уверенность в будущем, делают осознанный выбор профессии и могут лучше подготовиться к поиску работы своей мечты. На 2022 год Российским обществом «Знание» запланированы 25 карьерных интенсивов в онлайн- и офлайн-формате», - рассказали организаторы.