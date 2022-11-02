Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в роли ведущих ENERGY
Опасность онлайн-мошенников для детей
показания электросчетчиков
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Истфакт»: оккупация Пскова
Защита от грабителей
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
Топ клиник Пскова
Geely выгоднее на 690 000 рублей
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Общество 02.11.2022 14:210 Плотный туман накроет Псковскую область 3 ноября 03.11.2022 13:340 Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Пскове 03.11.2022 13:160 Границы ТОСа «VIP-персоны» установили в Пскове 03.11.2022 13:141 Семь из десяти псковичей не собираются ничего покупать в «черную пятницу» - опрос 03.11.2022 12:590 Новый Курган Дружбы предлагают создать в Себежском районе 03.11.2022 12:440 Каждый четвертый житель Пскова убежден в необходимости вакцинации от гриппа - опрос
 
 
 
Самое популярное 31.10.2022 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 31.10.2022 14:010 Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией 02.11.2022 12:020 Уголовное дело возбудили по факту стрельбы по городскому автобусу в Пскове 01.11.2022 15:122 Врачи четыре часа не могли удалить пациентке аппендикс в Опочке
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Пскове

03.11.2022 13:34|ПсковКомментариев: 0

Молодежный карьерный форум Российского общества «Знание» «С места в карьеру» прошел в Пскове 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Крупные предприниматели, бизнес-тренеры и психологи поделились с молодежью своим опытом, дали советы по карьерному росту и научили ориентироваться на современном рынке труда. Программа форума включала в себя три трека и охватывала все самые важные области: личную эффективность, работу в компаниях и предпринимательство.

На торжественном открытии мероприятия выступил президент торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Молодые люди, которые приходят к нам на практику, часто уверены, что образование само по себе поможет сделать карьеру. Это не так. Качество знаний, которые вы усвоили в вузе, проверяется практикой, и зачастую всему приходится учиться заново. Теория превращается в практику только вашим самоотверженным трудом. Только тогда появляются уважение, успех, деньги и карьера. И я уверен, что проект "С места в карьеру" поможет вам легче перейти от теории к практике и узнать, каким образом люди претворяют свои знания в успешную карьеру», — сказал Владимир Зубов.

Аспекты личной эффективности рассматривались в ходе трека «Развитие». Он начался с мастер-класса «Актуальные инструменты планирования карьеры в условиях неопределенности». Перед аудиторией выступил президент и основатель ассоциации развития digital-агентств ARDA, президент национальной премии «Бренд года в России» Дмитрий Фролов. Он объяснил, как подойти к построению карьеры осознанно и какой вектор развития выбрать для себя уже сейчас. Бизнес-аналитик, эксперт в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов Сергей Батанов затронул тему концентрации внимания. Он рассказал, почему не работает так называемая многозадачность, и поделился простыми способами концентрации на поставленной цели.

Началом трека «Карьера в компании» стал мастер-класс «Идеальное резюме: как получить работу мечты». Под руководством директора по развитию консалтинговой компании BatanovPlus Юлианны Матусевич ребята учились грамотно рассказывать о себе и своих достижениях и составлять такие резюме, которые привлекут внимание HR-специалиста.

Руководитель маркетинговой IT-компании и учебного центра ООО «ИВЦ 8 бит» Вадим Твердохлеб поговорил с участниками форума о профессиональном самоопределении и выборе профессии. В частности, он рассказал, с помощью каких инструментов можно выявить у себя склонность к той или иной специальности.

«Выбор профессии на начальном этапе очень важен, потому что от него зависит не только уровень будущего дохода молодого человека, но и его психологическое состояние. Я много общаюсь с молодежью, и студенты часто говорят, что пошли в тот или иной вуз по подсказке родителей. Многие потом просто кладут диплом на полку и идут заниматься любимым делом. Я часто повторяю, что лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби. Поэтому мой совет молодым ребятам на таких мероприятиях, как "С места в карьеру": выбирая профессию, принимайте к сведению советы родителей, но в первую очередь слушайте самих себя», — заметил Вадим Твердохлеб.

Завершением трека стало выступление спикера Корпорации малого и среднего предпринимательства, члена Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга Ирины Александровой. Она рассказала о важности ментального здоровья сотрудников и поделилась советами, как сохранить интенсивный рабочий ритм, не выгорая при этом.

Трек «Современные возможности в настоящее время» собрал в аудитории ребят, которые в будущем видят себя предпринимателями. Перед ними выступил стратегический директор ассоциации спикеров Санкт-Петербурга и ведущий специалист международной консалтинговой компании «PROБизнес» Александр Харламов. Он подробно описал инструменты для запуска бизнеса в текущих реалиях, объяснил, как провести анализ рынка и выявить актуальную нишу для создания бизнеса. В свою очередь PR-директор НКО «Ассоциация спикеров Санкт-Петербурга» Наталия Григорьева предложила будущим бизнесменам обратить внимание на социальную сферу как на отличный способ начать предпринимательскую деятельность.

Завершением трека стал мастер-класс «Какие возможности и перспективы открываются для молодежи в регионах». На нем эксперт по построению системного бизнеса и официальный представитель международной организации труда в России Александр Яковлев рассказал о карьерных перспективах, которые открываются для молодежи в родном регионе, и о том, что поможет в развитии собственного дела уже сейчас.

 

«Молодежный проект "С места в карьеру" решает несколько задач: он помогает молодежи определиться с выбором карьерного пути, знакомит с реальными инструментами повышения личной эффективности, дает знание рынка труда и его запросов. Благодаря живому общению с наставниками ребята приобретают уверенность в будущем, делают осознанный выбор профессии и могут лучше подготовиться к поиску работы своей мечты. На 2022 год Российским обществом «Знание» запланированы 25 карьерных интенсивов в онлайн- и офлайн-формате», - рассказали организаторы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 263 человека
03.11.2022, 14:180 Переход к единоначалию должен оказать положительное влияние на Псков, считает Александр Баев 03.11.2022, 14:140 Библиотечные карточки продают в Пскове по 100 рублей 03.11.2022, 14:110 Экскурсии, мастер-классы и концерты: куда сходить на «Ночь искусств» в Псковской области 03.11.2022, 14:000 «Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом. ВИДЕО
03.11.2022, 13:520 Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» пройдет в новом формате 03.11.2022, 13:440 Псковская таможня возбудила 15 дел по фактам незаконного перемещения наличных денег 03.11.2022, 13:340 Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Пскове 03.11.2022, 13:230 Сергей Литвиненко: У главы Пскова расширилось пространство для манёвра
03.11.2022, 13:160 Границы ТОСа «VIP-персоны» установили в Пскове 03.11.2022, 13:141 Семь из десяти псковичей не собираются ничего покупать в «черную пятницу» - опрос 03.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 03.11.2022, 12:590 Новый Курган Дружбы предлагают создать в Себежском районе
03.11.2022, 12:570 Бюджет страны на 2023 год останется социально ориентированным – Александр Козловский 03.11.2022, 12:530 Елкин - единоглавно 03.11.2022, 12:440 Каждый четвертый житель Пскова убежден в необходимости вакцинации от гриппа - опрос 03.11.2022, 12:420 Михаил Иванов: Переход к единоначалию пойдёт Пскову на пользу
03.11.2022, 12:360 Псковичей приглашают на фестиваль настольных игр 03.11.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022» 03.11.2022, 12:280 Председатель гордумы: Борису Елкину предстоит открыть новую страницу в истории Пскова  03.11.2022, 12:230 В Сбере можно с большой выгодой застраховать здоровье в Зелёный день
03.11.2022, 12:190 Дом причта на улице Коммунальной в Пскове передали храму Святых Жен Мироносиц 03.11.2022, 12:170 Ветераны отечественного панк-рока выступят в Пскове 13 ноября 03.11.2022, 12:150 40 мультипликационных фильмов покажут на фестивале анимации «Пушкин и…» 03.11.2022, 12:131 Размер командировочных для чиновников при посещении освобождённых территорий установили в Пскове 
03.11.2022, 12:070 В работе главы Пскова важны все направления без исключения - Борис Елкин 03.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 03.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 ноября 03.11.2022, 11:580 Большой этнографический диктант стартовал в Пскове
03.11.2022, 11:560 Жилой дом сгорел в опочецкой деревне 03.11.2022, 11:530 Ковшом по святому: почему под Себежем латвийцы уничтожили памятник, призывающий к миру 03.11.2022, 11:490 «Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом 03.11.2022, 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ
03.11.2022, 11:430 Более 150 мероприятий пройдут в Псковской области ко Дню народного единства 03.11.2022, 11:363 Псковское УФАС выявило нарушения при закупке томографа комитетом по здравоохранению 03.11.2022, 11:210 Пешеход погиб на дороге в Островском районе 03.11.2022, 11:180 «Беседка»: Королевы полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» в гостях у «ПЛН FM»
03.11.2022, 11:063 Бориса Елкина избрали главой Пскова 03.11.2022, 11:050 Великолукский студент стал лауреатом национальной премии молодых конструкторов 03.11.2022, 11:040 Кандидаты на пост главы Пскова рассказали о своём видении развития города 03.11.2022, 10:550 Магазины Пскова начали выставлять подарки и украшать залы к Новому году. Фото
03.11.2022, 10:492 Сумку с женскими ногами нашли в реке в Петербурге 03.11.2022, 10:460 Полицейские раскрыли угон автомобиля в Великих Луках 03.11.2022, 10:390 Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Marvel и Disney 03.11.2022, 10:250 Осень на Северо-Западе началась с возросшего спроса на вклады - Сбер
03.11.2022, 10:220 Люди в капюшонах 03.11.2022, 10:210 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом страны, борьбе с ЛГБТ и поддержке мобилизованных 03.11.2022, 10:090 Псковичи могут приобрести в «Магнитах» продукты от «Прасковьи Молочковой со скидками 03.11.2022, 09:570 Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе
03.11.2022, 09:500 Онлайн-репетитору из Псковской области предлагают платить до 100 тысяч рублей 03.11.2022, 09:350 ЛДПР определилась с кандидатом на пост главы Пушкиногорского района 03.11.2022, 09:210 В Пустошке осудили участников группы за совершение серии преступлений, в том числе убийство 03.11.2022, 08:530 Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров
03.11.2022, 08:410 Продажи ноутбуков в РФ выросли за счет китайских брендов 03.11.2022, 08:290 Мошенники нашли способ списывать деньги с карт пользователей Wildberries 03.11.2022, 08:110 Дачники могут получить право передавать общее имущество третьим лицам под магазины 03.11.2022, 07:540 Водителей предупредили о «зимнем» обмане с бензином на АЗС
03.11.2022, 07:360 Как стресс влияет на сердце, объяснил кардиолог 03.11.2022, 07:180 Россиянам запретят жечь бенгальские огни и взрывать хлопушки в зданиях в 2023 году 03.11.2022, 06:580 Сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября 02.11.2022, 22:500 Около 60 подростков проводят каникулы на спортивной базе в Островском районе
02.11.2022, 22:451 Псковские студенты встретились с автором книги «Была деревня Красуха» 02.11.2022, 22:360 Ветхий деревянный мост отремонтируют в Новоржевском районе 02.11.2022, 22:240 Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО 02.11.2022, 22:152 О достижениях отечественной атомной отрасли рассказали в псковском СИЗО
02.11.2022, 22:101 Псковичей приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры 02.11.2022, 22:050 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 02.11.2022, 22:000 Каким образом вносятся возражения в записи ЕГРН, рассказали псковичам 02.11.2022, 21:560 Чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся проведут в Пскове
02.11.2022, 21:510 Строительство блочно-модульной котельной завершили в Великих Луках 02.11.2022, 21:470 Камеры видеонаблюдения установили на здании школы в Пушкинских Горах во время каникул 02.11.2022, 21:290 Псковичей приглашают к участию в работе мемориального музея академика Костомарова в Москве 02.11.2022, 21:220 Псковавтодор меняет изношенное асфальтобетонное покрытие дорог в регионе
02.11.2022, 21:110 Сотни тонн шрота пытались незаконно вывезти в Латвию через границу в Псковской области 02.11.2022, 21:000 В России официально разрешили параллельный импорт алкоголя 02.11.2022, 20:460 Музейные объекты Псковского кремля будут работать по сокращённому графику 3 ноября 02.11.2022, 20:301 Возведение второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова продолжится в 2023 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru