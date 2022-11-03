Общество

Координатор великолукского фонда «Старость в радость» выступила на всероссийской конференции

Социальный координатор надомной службы фонда «Старость в радость» поделились опытом работы на Всероссийской научно-практической конференции «Социальная работа со случаем в современных условиях» в Свято-Филаретовском институте в городе Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Жить вместе».

В Великих Луках 25 сотрудников ухаживают на дому за пожилыми и людьми, имеющими инвалидность. Уход в общей сложности получают почти 80 человек.

«Моя задача, как координатора, вместе с Комплексным центром социального обслуживания населения выявить таких людей и понять, какая конкретно помощь им нужна. В том числе, мы консультируем родственников, например, по использованию кресла-коляски, подсказываем, какую лучше выбрать трость или стул для мытья, как легче перевернуть или усадить малоподвижного человека. Но прежде всего, во время ухода сотрудники патронажной службы выполняют рекомендации врача, проводят профилактику пролежней и падений. Очень важно, чтобы мне, как координатору, доверяли, ведь люди, нуждающиеся в помощи, и их близкие рассказывают и показывают нам то, что обычно не выходит за пределы квартиры или дома», – отметила Елена Колесова.

Поэтому, по ее славам, такие качества, как коммуникабельность, доброжелательность, терпимость - очень важны для социального координатора.

«Нужно четко знать, к кому обратиться, людям необходимо дать максимально возможный и правильный объём и вид помощи. И, конечно, мы всегда на связи с нашими помощниками по уходу, с сотрудниками фонда “Старость в радость”: собираемся, обсуждаем сложные случаи. Это помогает вместе принять верные решения, которые поддержат людей и улучшат их состояние», – добавила координатор.

В конференции также приняли участие около тысячи человек – это руководители государственных и негосударственных организаций, специалисты по социальной работе, волонтёры и все, кто интересуется развитием социальной работы в России. Большая часть участников присоединились к мероприятию онлайн. География конференции охватила всю Россию – от Дальнего Востока до Калининградской области.

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная работа со случаем в современных условиях» была организована совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», благотворительным фондом помощи хосписам «Вера», РБОО «Центр лечебной педагогики» при поддержке РГГУ, фонда Тимченко в партнёрстве с БФ «Добрый город Петербург», коалиции «Забота рядом», альянса «Ценность каждого» и благотворительным фондом «Жить вместе». Конференции по социальной работе будут проводиться на регулярной основе.

К участию в будущих форумах приглашаются все специалисты, имеющие отношение к социальному обслуживанию населения. Сообщайте о вашей заинтересованности организаторам по электронной почте social@sfi.ru