Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
показания электросчетчиков
Geely выгоднее на 690 000 рублей
Господин Рейтингомер
Топ клиник Пскова
новогодние корпоративы
Защита от грабителей
«Истфакт»: оккупация Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
в роли ведущих ENERGY
Опасность онлайн-мошенников для детей
Досуговые центры для взрослых
Голливуд вернулся
Денис Иванов о главе города
 
 
 
ещё Общество 03.11.2022 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 03.11.2022 15:310 Сбер снова вошёл в тройку крупнейших эквайеров мира 03.11.2022 15:280 Юная псковичка получила медаль Совета Федерации за спасение жизней. ВИДЕО 03.11.2022 15:200 Врач поделилась способом проверить состояние здоровья за минуту 03.11.2022 15:050 Досуговые центры для взрослых. ЛОНГРИД 03.11.2022 14:480 Универсальный подход: на какие выплаты могут рассчитывать псковские семьи с детьми
 
 
 
Самое популярное 31.10.2022 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 31.10.2022 14:010 Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией 02.11.2022 12:020 Уголовное дело возбудили по факту стрельбы по городскому автобусу в Пскове 01.11.2022 15:124 Врачи четыре часа не могли удалить пациентке аппендикс в Опочке
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Универсальный подход: на какие выплаты могут рассчитывать псковские семьи с детьми

03.11.2022 14:48|ПсковКомментариев: 0

Сейчас в России действует множество льгот для семей с детьми, о некоторых видах поддержки люди порой и не знают. Например, родители с невысокими доходами могут ежемесячно получать пособия на детей от 3 до 7 лет, иначе говоря «президентские» выплаты. В следующем году планируется ввести для малообеспеченных семей с детьми универсальное пособие, которое объединит ряд действующих мер поддержки.

Псковская Лента Новостей выяснила, в чём суть нововведений, кто имеет право на получение льгот, а также составила список преференций, на которые могут рассчитывать молодые родители, беременные женщины и семьи мобилизованных в Псковской области.

 

Переход к единообразию

Универсальная выплата для беременных женщин и семей с детьми в России появится с 1 января 2023 года. Пособие будет зависеть от того, насколько человек нуждается в деньгах, есть ли у него движимое и недвижимое имущество, доходы от вкладов.

Выплатой смогут воспользоваться две категории граждан:

  • беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности;
  • семьи с детьми до 17 лет, имеющие доход ниже одного регионального прожиточного минимума.

В состав универсального пособия войдут 6 действующих сегодня мер поддержки:

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (7 509,5 рубля);

- пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (7 677,81 рубля);

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет (13 475 рублей).

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет (13 475 рубля).

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (может составлять 50-75-100% - 6 737,50 рублей - 10 106,25 рублей - 13 475 рублей);

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (может составлять 50-75-100% - 6 737,50 рублей - 10 106,25 рублей – 13 475 рублей).

«Цель изменений – создать целостную бесшовную систему государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет», - пояснили в комитете по социальной защите Псковской области. В настоящее время такая система поддержки выстроена для семей с низкими доходами с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Она основана на адресном комплексном подходе к оценке жизненной ситуации семьи.

Благодаря универсальному пособию появится гарантированная поддержка на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения. Будут установлены единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия.

Единое пособие будет предоставлять Социальный фонд России. Семьи, у которых дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут получать выплаты по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

«Мы готовимся к инновациям», - прокомментировала изменения первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Собственной персоной» на радио «ПЛН FM». Она подчеркнула, что все подробности, касающиеся универсального пособия, размещены на сайте регионального комитета социальной защиты. Сейчас информация доводится до территориальных органов соцзащиты, чтобы семьи на местах могли понимать, кто и каким образом будет иметь право на универсальное пособие, как оно будет выглядеть.

«Никакого сбоя в январе 2023 года не произойдёт, все наши семьи будут защищены и эти пособия дойдут до своих получателей. До конца года мы тщательно анализируем бюджет, чтобы не было никаких срывов. В настоящее время рисков нет, выплаты будут обеспечены в полном объеме», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Она заверила, что жители Псковской области могут быть спокойны за все свои социальные требования, обязательства правительства Псковской области перед гражданами будут выполнены.

Выплаты семьям с детьми и беременным

Вера Емельянова сообщила, что на данный момент в Псковской области порядка 270 тысяч человек являются получателями различных социальных выплат, в том числе семьи с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке. На эти цели ежегодно выделяется почти 6,5 млрд рублей.

Деньги выделяются из бюджетов разных уровней и предоставляются либо по линии комитета по соцзащите, либо Пенсионным фондом РФ. Так, семьи с детьми и беременные женщины могут обратиться за федеральными мерами поддержки:

  • материнский капитал на первого ребенка - 524 527,9 рубля;
  • материнский капитал на второго ребенка - 693 144,1 рубля;
  • единовременное пособие неработающим гражданам при рождении ребенка - 20 472,77 рубля;
  • ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет - 7 677,81 рубля;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 32 420,77 рубля;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет для семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву - 13 894,61 рубля;
  • ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет в размере величины прожиточного минимума для детей (13 475 рублей) из средств материнского семейного капитала.

Помимо выплат, которые войдут в универсальное пособие, в Псковской области предусмотрены региональные меры социальной поддержки для семей с детьми. В частности, роженицам вручают комплект «Подарок новорожденному», который включает в себя сертификат номиналом 5000 рублей, памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с вкладышем. На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша.

В органах соцзащиты можно оформить государственное ежемесячное пособие на ребенка в размере 261 рубля, для детей одинокой матери - 522 рубля, на детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 391,5 рубля. Для некоторых категорий семей предусмотрена государственная социальная помощь в размере 1 000 рублей, возмещение 70% оплаты питания школьников. Дети из малоимущих семей в возрасте до трёх лет имеют право на бесплатное питание, а семьи, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода, могут получить субсидию.

Поддержка многодетных

Многодетные семьи могут рассчитывает на еще больший список мер поддержки. К примеру, по линии комитета по социальной защите Псковской области им дополнительно предоставляются:

  • ежемесячная денежная выплата в размере 430 рублей на каждого ребенка;
  • ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% платы за коммунальные услуги;
  • ежегодная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1 234 рубля;
  • компенсация в размере 92 рублей за приобретение месячного проездного билета для обучающих общеобразовательных учреждений;
  • социальная выплата на приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых одновременно родились трое и более детей;
  • региональный материнский капитал в размере 100 000 рублей;
  • справка на освобождение от уплаты транспортного налога на легковой, грузовой автомобиль или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 141,7 кВт).

Многодетные семьи, которые живут в регионе больше года, могут претендовать на получение земельного участка в собственность бесплатно. А родители, воспитывающие пять и более кровных несовершеннолетних детей, имеют право на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года», победителям которого вручают средства на покупку жилья.

В этом году счастливыми обладателями сертификатов на 2,2 млн рублей каждый стали две семьи. Звание «Лучшая городская семья» получили Елена и Алексей Семеновы из Пскова, которые воспитывают пятерых детей. «Лучшей сельской семьей» в 2022 году стала семья Екатерины Швайковой из Великолукского района, где растут 8 детей.

«Все участники конкурса создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщают их к творчеству и искусству, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области», - рассказали в комитете по соцзащите.

Для семей мобилизованных и беженцев

Кроме того, в регионе выработан широкий спектр мер поддержки семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Последним, к примеру, предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, что не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки. «Выплата положена всем без исключения», - подчеркнула Вера Емельянова. На сегодняшний день её получили уже 95% мобилизованных.

Их дети, проходящие обучение в общеобразовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием. Аналогичная мера поддержки распространяется на студентов очной формы обучения, которые осваивают программы среднего профессионального образования в Псковской области.

Члены семей мобилизованных граждан освобождаются от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Предусмотрено первоочередное зачисление или перевод детей данной категории в муниципальные дошкольные образовательные организации. По словам Веры Емельяновой, данными мерами поддержки уже воспользовалось несколько десятков человек.

Также всем членам семей мобилизованных граждан оказывается психологическая помощь и поддержка в оформлении документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством социальных и иных выплат, мер социальной поддержки.

Не забывают в регионе о беженцах, которые начали прибывать с апреля. Сейчас в Псковской области насчитывается более 800 граждан, приехавших с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Часть из них живут в пунктах временного пребывания, другие - у родственников и знакомых.

Вера Емельянова напомнила, что федеральные выплаты для беженцев введены с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Приехавшие в регион беженцы могли получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также выделяются средства при рождении ребёнка, такие случаи уже были зафиксированы на территории Псковской области.

За подробной информацией о мерах социальной поддержки, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, можно обратиться в территориальные отделы ПФР по Псковской области. О выплатах и льготах по линии комитета по соцзащите можно узнать в территориальных отделах Пскова и Великих Лук и центров социального обслуживания районов Псковской области. Кроме того, информация размещена на официальных сайтах ведомств и их страницах в социальных сетях.

На портале госуслуг работает сервис проактивного информирования, позволяющий получать персональные уведомления о доступных пособиях и льготах.

Ульяна Ловыгина

Теги: #льготы #многодетные семьи #семья #выплаты #дети #пособия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 267 человек
03.11.2022, 15:350 Избрание главы Пскова - 2022. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2022, 15:330 Первые домовладения газифицировали в палкинском Лещихино 03.11.2022, 15:310 Сбер снова вошёл в тройку крупнейших эквайеров мира 03.11.2022, 15:280 Юная псковичка получила медаль Совета Федерации за спасение жизней. ВИДЕО
03.11.2022, 15:200 Врач поделилась способом проверить состояние здоровья за минуту 03.11.2022, 15:160 Денис Иванов предложил городским властям подумать о создании водного такси 03.11.2022, 15:100 Крышу автобусного павильона на улице Печорской отремонтировали в Пскове 03.11.2022, 15:050 Досуговые центры для взрослых. ЛОНГРИД
03.11.2022, 15:030 О своей миссии рассказала королева полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков» 03.11.2022, 14:560 Энергичным и ответственным чиновником назвал избранного главу Пскова Александр Козловский 03.11.2022, 14:480 Универсальный подход: на какие выплаты могут рассчитывать псковские семьи с детьми 03.11.2022, 14:370 Работников агропромышленного комплекса наградили в Псковской области
03.11.2022, 14:230 Семь номинаций на «Золотую маску» получил спектакль Псковского драмтеатра 03.11.2022, 14:181 Переход к единоначалию должен оказать положительное влияние на Псков, считает Александр Баев 03.11.2022, 14:140 Библиотечные карточки продают в Пскове по 100 рублей 03.11.2022, 14:110 Экскурсии, мастер-классы и концерты: куда сходить на «Ночь искусств» в Псковской области
03.11.2022, 14:000 «Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом. ВИДЕО 03.11.2022, 13:520 Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» пройдет в новом формате 03.11.2022, 13:440 Псковская таможня возбудила 15 дел по фактам незаконного перемещения наличных денег 03.11.2022, 13:340 Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Пскове
03.11.2022, 13:230 Сергей Литвиненко: У главы Пскова расширилось пространство для манёвра 03.11.2022, 13:160 Границы ТОСа «VIP-персоны» установили в Пскове 03.11.2022, 13:143 Семь из десяти псковичей не собираются ничего покупать в «черную пятницу» - опрос 03.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
03.11.2022, 12:590 Новый Курган Дружбы предлагают создать в Себежском районе 03.11.2022, 12:570 Бюджет страны на 2023 год останется социально ориентированным – Александр Козловский 03.11.2022, 12:530 Елкин - единоглавно 03.11.2022, 12:440 Каждый четвертый житель Пскова убежден в необходимости вакцинации от гриппа - опрос
03.11.2022, 12:420 Михаил Иванов: Переход к единоначалию пойдёт Пскову на пользу 03.11.2022, 12:360 Псковичей приглашают на фестиваль настольных игр 03.11.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022» 03.11.2022, 12:280 Председатель гордумы: Борису Елкину предстоит открыть новую страницу в истории Пскова 
03.11.2022, 12:230 В Сбере можно с большой выгодой застраховать здоровье в Зелёный день 03.11.2022, 12:190 Дом причта на улице Коммунальной в Пскове передали храму Святых Жен Мироносиц 03.11.2022, 12:170 Ветераны отечественного панк-рока выступят в Пскове 13 ноября 03.11.2022, 12:150 40 мультипликационных фильмов покажут на фестивале анимации «Пушкин и…»
03.11.2022, 12:131 Размер командировочных для чиновников при посещении освобождённых территорий установили в Пскове  03.11.2022, 12:070 В работе главы Пскова важны все направления без исключения - Борис Елкин 03.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 03.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 ноября
03.11.2022, 11:580 Большой этнографический диктант стартовал в Пскове 03.11.2022, 11:560 Жилой дом сгорел в опочецкой деревне 03.11.2022, 11:530 Ковшом по святому: почему под Себежем латвийцы уничтожили памятник, призывающий к миру 03.11.2022, 11:490 «Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом
03.11.2022, 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 03.11.2022, 11:430 Более 150 мероприятий пройдут в Псковской области ко Дню народного единства 03.11.2022, 11:363 Псковское УФАС выявило нарушения при закупке томографа комитетом по здравоохранению 03.11.2022, 11:210 Пешеход погиб на дороге в Островском районе
03.11.2022, 11:180 «Беседка»: Королевы полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» в гостях у «ПЛН FM» 03.11.2022, 11:063 Бориса Елкина избрали главой Пскова 03.11.2022, 11:050 Великолукский студент стал лауреатом национальной премии молодых конструкторов 03.11.2022, 11:040 Кандидаты на пост главы Пскова рассказали о своём видении развития города
03.11.2022, 10:550 Магазины Пскова начали выставлять подарки и украшать залы к Новому году. Фото 03.11.2022, 10:492 Сумку с женскими ногами нашли в реке в Петербурге 03.11.2022, 10:460 Полицейские раскрыли угон автомобиля в Великих Луках 03.11.2022, 10:390 Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Marvel и Disney
03.11.2022, 10:250 Осень на Северо-Западе началась с возросшего спроса на вклады - Сбер 03.11.2022, 10:220 Люди в капюшонах 03.11.2022, 10:210 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом страны, борьбе с ЛГБТ и поддержке мобилизованных 03.11.2022, 10:090 Псковичи могут приобрести в «Магнитах» продукты от «Прасковьи Молочковой со скидками
03.11.2022, 09:570 Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе 03.11.2022, 09:500 Онлайн-репетитору из Псковской области предлагают платить до 100 тысяч рублей 03.11.2022, 09:350 ЛДПР определилась с кандидатом на пост главы Пушкиногорского района 03.11.2022, 09:210 В Пустошке осудили участников группы за совершение серии преступлений, в том числе убийство
03.11.2022, 08:530 Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров 03.11.2022, 08:410 Продажи ноутбуков в РФ выросли за счет китайских брендов 03.11.2022, 08:290 Мошенники нашли способ списывать деньги с карт пользователей Wildberries 03.11.2022, 08:110 Дачники могут получить право передавать общее имущество третьим лицам под магазины
03.11.2022, 07:540 Водителей предупредили о «зимнем» обмане с бензином на АЗС 03.11.2022, 07:360 Как стресс влияет на сердце, объяснил кардиолог 03.11.2022, 07:180 Россиянам запретят жечь бенгальские огни и взрывать хлопушки в зданиях в 2023 году 03.11.2022, 06:580 Сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября
02.11.2022, 22:500 Около 60 подростков проводят каникулы на спортивной базе в Островском районе 02.11.2022, 22:451 Псковские студенты встретились с автором книги «Была деревня Красуха» 02.11.2022, 22:360 Ветхий деревянный мост отремонтируют в Новоржевском районе 02.11.2022, 22:240 Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru