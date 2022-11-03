Общество

Универсальный подход: на какие выплаты могут рассчитывать псковские семьи с детьми

Сейчас в России действует множество льгот для семей с детьми, о некоторых видах поддержки люди порой и не знают. Например, родители с невысокими доходами могут ежемесячно получать пособия на детей от 3 до 7 лет, иначе говоря «президентские» выплаты. В следующем году планируется ввести для малообеспеченных семей с детьми универсальное пособие, которое объединит ряд действующих мер поддержки.

Псковская Лента Новостей выяснила, в чём суть нововведений, кто имеет право на получение льгот, а также составила список преференций, на которые могут рассчитывать молодые родители, беременные женщины и семьи мобилизованных в Псковской области.

Переход к единообразию

Универсальная выплата для беременных женщин и семей с детьми в России появится с 1 января 2023 года. Пособие будет зависеть от того, насколько человек нуждается в деньгах, есть ли у него движимое и недвижимое имущество, доходы от вкладов.

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Выплатой смогут воспользоваться две категории граждан:

беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности;

семьи с детьми до 17 лет, имеющие доход ниже одного регионального прожиточного минимума.

В состав универсального пособия войдут 6 действующих сегодня мер поддержки:

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (7 509,5 рубля);

- пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (7 677,81 рубля);

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет (13 475 рублей).

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет (13 475 рубля).

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (может составлять 50-75-100% - 6 737,50 рублей - 10 106,25 рублей - 13 475 рублей);

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (может составлять 50-75-100% - 6 737,50 рублей - 10 106,25 рублей – 13 475 рублей).

«Цель изменений – создать целостную бесшовную систему государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет», - пояснили в комитете по социальной защите Псковской области. В настоящее время такая система поддержки выстроена для семей с низкими доходами с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Она основана на адресном комплексном подходе к оценке жизненной ситуации семьи.

Благодаря универсальному пособию появится гарантированная поддержка на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения. Будут установлены единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия.

Единое пособие будет предоставлять Социальный фонд России. Семьи, у которых дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут получать выплаты по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

«Мы готовимся к инновациям», - прокомментировала изменения первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Собственной персоной» на радио «ПЛН FM». Она подчеркнула, что все подробности, касающиеся универсального пособия, размещены на сайте регионального комитета социальной защиты. Сейчас информация доводится до территориальных органов соцзащиты, чтобы семьи на местах могли понимать, кто и каким образом будет иметь право на универсальное пособие, как оно будет выглядеть.

«Никакого сбоя в январе 2023 года не произойдёт, все наши семьи будут защищены и эти пособия дойдут до своих получателей. До конца года мы тщательно анализируем бюджет, чтобы не было никаких срывов. В настоящее время рисков нет, выплаты будут обеспечены в полном объеме», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Она заверила, что жители Псковской области могут быть спокойны за все свои социальные требования, обязательства правительства Псковской области перед гражданами будут выполнены.

Выплаты семьям с детьми и беременным

Вера Емельянова сообщила, что на данный момент в Псковской области порядка 270 тысяч человек являются получателями различных социальных выплат, в том числе семьи с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке. На эти цели ежегодно выделяется почти 6,5 млрд рублей.

Деньги выделяются из бюджетов разных уровней и предоставляются либо по линии комитета по соцзащите, либо Пенсионным фондом РФ. Так, семьи с детьми и беременные женщины могут обратиться за федеральными мерами поддержки:

материнский капитал на первого ребенка - 524 527,9 рубля;

материнский капитал на второго ребенка - 693 144,1 рубля;

единовременное пособие неработающим гражданам при рождении ребенка - 20 472,77 рубля;

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет - 7 677,81 рубля;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 32 420,77 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет для семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву - 13 894,61 рубля;

ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет в размере величины прожиточного минимума для детей (13 475 рублей) из средств материнского семейного капитала.

Помимо выплат, которые войдут в универсальное пособие, в Псковской области предусмотрены региональные меры социальной поддержки для семей с детьми. В частности, роженицам вручают комплект «Подарок новорожденному», который включает в себя сертификат номиналом 5000 рублей, памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с вкладышем. На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша.

В органах соцзащиты можно оформить государственное ежемесячное пособие на ребенка в размере 261 рубля, для детей одинокой матери - 522 рубля, на детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 391,5 рубля. Для некоторых категорий семей предусмотрена государственная социальная помощь в размере 1 000 рублей, возмещение 70% оплаты питания школьников. Дети из малоимущих семей в возрасте до трёх лет имеют право на бесплатное питание, а семьи, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода, могут получить субсидию.

Поддержка многодетных

Многодетные семьи могут рассчитывает на еще больший список мер поддержки. К примеру, по линии комитета по социальной защите Псковской области им дополнительно предоставляются:

ежемесячная денежная выплата в размере 430 рублей на каждого ребенка;

ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% платы за коммунальные услуги;

ежегодная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1 234 рубля;

компенсация в размере 92 рублей за приобретение месячного проездного билета для обучающих общеобразовательных учреждений;

социальная выплата на приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых одновременно родились трое и более детей;

региональный материнский капитал в размере 100 000 рублей;

справка на освобождение от уплаты транспортного налога на легковой, грузовой автомобиль или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 141,7 кВт).

Многодетные семьи, которые живут в регионе больше года, могут претендовать на получение земельного участка в собственность бесплатно. А родители, воспитывающие пять и более кровных несовершеннолетних детей, имеют право на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года», победителям которого вручают средства на покупку жилья.

В этом году счастливыми обладателями сертификатов на 2,2 млн рублей каждый стали две семьи. Звание «Лучшая городская семья» получили Елена и Алексей Семеновы из Пскова, которые воспитывают пятерых детей. «Лучшей сельской семьей» в 2022 году стала семья Екатерины Швайковой из Великолукского района, где растут 8 детей.

«Все участники конкурса создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщают их к творчеству и искусству, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области», - рассказали в комитете по соцзащите.

Для семей мобилизованных и беженцев

Кроме того, в регионе выработан широкий спектр мер поддержки семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Последним, к примеру, предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, что не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки. «Выплата положена всем без исключения», - подчеркнула Вера Емельянова. На сегодняшний день её получили уже 95% мобилизованных.

Их дети, проходящие обучение в общеобразовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием. Аналогичная мера поддержки распространяется на студентов очной формы обучения, которые осваивают программы среднего профессионального образования в Псковской области.

Члены семей мобилизованных граждан освобождаются от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Предусмотрено первоочередное зачисление или перевод детей данной категории в муниципальные дошкольные образовательные организации. По словам Веры Емельяновой, данными мерами поддержки уже воспользовалось несколько десятков человек.

Также всем членам семей мобилизованных граждан оказывается психологическая помощь и поддержка в оформлении документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством социальных и иных выплат, мер социальной поддержки.

Не забывают в регионе о беженцах, которые начали прибывать с апреля. Сейчас в Псковской области насчитывается более 800 граждан, приехавших с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Часть из них живут в пунктах временного пребывания, другие - у родственников и знакомых.

Вера Емельянова напомнила, что федеральные выплаты для беженцев введены с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Приехавшие в регион беженцы могли получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также выделяются средства при рождении ребёнка, такие случаи уже были зафиксированы на территории Псковской области.

За подробной информацией о мерах социальной поддержки, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, можно обратиться в территориальные отделы ПФР по Псковской области. О выплатах и льготах по линии комитета по соцзащите можно узнать в территориальных отделах Пскова и Великих Лук и центров социального обслуживания районов Псковской области. Кроме того, информация размещена на официальных сайтах ведомств и их страницах в социальных сетях.

На портале госуслуг работает сервис проактивного информирования, позволяющий получать персональные уведомления о доступных пособиях и льготах.

Ульяна Ловыгина