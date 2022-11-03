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Общество

Необходим ли запрет на въезд в Россию для покинувших страну граждан?

03.11.2022 17:08|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему волн эмиграции из России. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Две волны эмиграции из России совпали с началом специальной военной операции и объявлением частичной мобилизации. Параллельно в общественном пространстве развернулась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул страну? Мнения звучат самые разные. Кто-то считает, что все уехавшие граждане — предатели Родины, и путь домой им должен быть закрыт. Другие оправдывают их, ведь решение уехать из России могло быть принято на эмоциях, а значит нельзя закрывать блудным сынам и дочерям дверь на родину.

Отзвуки этой общественной дискуссии до сих пор периодически всплывают и в федеральной повестке. Так, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей. А председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов высказался о том, что россияне, уехавшие с началом специальной военной операции и частичной мобилизации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Он уверен: если человек отправился за рубеж, значит он точно попал под иностранное влияние. Это весомый повод, чтобы внести его в реестр иноагентов. Более того, если эмигрант подписал заявление о несогласии с политикой России на границе, то он еще и совершил политический акт.

Но все же каждый гражданин России имеет законное право уехать из страны и вернуться обратно, это гарантировано Конституцией России. А вносить в реестр иноагентов тысячи человек, покинувших страну, как минимум сложно технически.

Мы решили выяснить у комментаторов: нужно ли ввести запрет на возвращение в Россию людей, покинувших страну после начала СВО и частичной мобилизации? Или как-то ограничить их в правах, например — внести в реестр иноагентов? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский согласен с мнением Валентины Матвиенко. Если люди сделали свой выбор в пользу жизни в другой стране, то зачем им возвращаться? Однако он отметил, что есть и те, кто уехал на эмоциях, поддавшись информационному потоку. Таких граждан можно реабилитировать.

«Я говорю о тех людях, которые уехали, зарабатывали деньги здесь на территории и тратили их за рубежом. У них не осталось иного выхода, как за своим имуществом уехать за рубеж. Мало того, чтобы им дали доступ к своему имуществу и деньгам, они вынуждены подписываться под разными декларациями, выступать против каких-то вещей. Во-первых, их жалко. Во-вторых, Валентина Ивановна (Матвиенко — ред.) правильно говорит: чего их жалеть, они сделали свой выбор. Пройдет время, все изменится. Но они выбор свой сделали. Они, наверное, не хотят вернуться, поэтому зачем им наше гражданство? Они изначально не связывали свою жизнь с нашей Родиной, с Россией. Для них это была просто площадка заработать деньги. С этой точки зрения – это правильная позиция. Но дальше давайте разбираться, какой это сегмент. Те, кто, например, работал и зарабатывал на грантах из-за рубежа. Они прекратили доступ к этим грантам и появились определенные ограничения. Они же зачастую высказывают не свои мысли, а то, что сформировали их зарубежные коллеги. На сегодняшний день либо они здесь за свою агитацию и пропаганду, и то, что они свою Родину поливают грязью, должны тогда сесть и ответить, либо выехать. И из-за рубежа опять им будут платить. Они будут опять якобы в кавычках свою позицию излагать. Хотя есть и запутавшиеся люди, которые на сегодняшний день, может быть, из-за слабого характера, из-за того, что они не определились, не разобрались. Много читают в Интернете, непонятных Telegram-каналов, и вот это им просто в уши вдувают. И такое может быть. Время пройдет – посмотрим. Реабилитируем их в конце концов».

За Советское время накопилось немало примеров «невозвращенцев». Легальный выезд из СССР ограничивался властями, поэтому «бегство во время пребывания за границей» стало распространённым способом эмиграции. Невозвращенцы лишались возможности посещать родину. Однако депутат Псковского областного Собрания от партии КПРФ Петр Алексеенко уверен: этот опыт времен позднего СССР — в современной реальности неприменим. Никакого запрета возвращения в свою страну не должно быть. На его взгляд, нужно рассматривать каждый случай выезда за границу отдельно, и уже после выносить решение.

«Надо смотреть, по какой причине люди уехали. Не все же они иноагенты. Я считаю, надо конкретно разбираться. Люди должны жить на своей Родине. Некоторые, может, действительно испугались каких-то гонений, репрессий. Бывает, что под шумок всех, а потом разбираются что и как. Мое мнение: никакого запрета не должно быть. Все должны вернуться, а потом уже смотреть по обстоятельствам. Многие люди были напуганы, не разобрались в ситуации. Поэтому что хочешь подпишешь, только бы жизнь, как говорится, сохранить. Здесь надо конкретно смотреть по каждому случаю».

Люди, которые уехали из страны, не являются политическими врагами, но их таковыми признают, считает лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. По его мнению, Россию покинули востребованные люди, поэтому нелогично запрещать им возвращаться в страну.

«Если мы хотим совсем в каменный век уйти, то, конечно, не надо, чтобы они возвращались. Понятно, что уезжают в основном те люди, которые востребованы. Все кричали про утечку мозгов, и что надо этих людей возвращать. Если мы таким образом будем возвращать, то, значит, такая у нас судьба, как у государства. Политический противник – это не враг. Понимаете разницу? У нас  традиция в государстве такая, что все, кто не согласен с политикой тех, кто руководит страной, они не политические соперники и противники. Их объявляют врагами. Это наша такая русская традиция. Основная беда у нас, потому что у нас нет политических противников, у нас их превращают во врагов. Какая может быть нормальная политическая система, если те политические силы, которые находятся у власти, объявляют оппозиционные политические силы, врагами, не врагами политическими, партийными, а врагами народа и государства?»

Необходимо как можно скорее создать четкий регламент для понимания последствий людьми, которые уезжают за границу, утверждает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Также она добавила, что всем деятелям культуры, покинувшим Россию, нужно закрыть все площадки для публичных выступлений.

«Все неоднозначно. Существуют разные стадии, но результат должен быть один. Они в здравом уме делали все это. Поэтому, если это деятели культуры, то им, я считаю, надо запретить все площадки, концерты и так далее. Чтобы они не имели возможности продолжать что-либо. Кто написал на границе – это вообще безобразие. Родина им дала все. Она их довела до состояния тех людей, которых все знают. Обязательно надо реагировать. Самое главное – у нас половинчатые миры, и он половинчатый во всем. Я считаю, здесь спокойно надо написать регламент, как они будут возвращаться. Но то, что этот вопрос нельзя оставлять без внимания, это однозначно».

Запрет на возвращение людей, которые уехали из-за частичной мобилизации, приведет к негативным экономическим и политическим последствиям, уверен экс-депутат городской Думы Дмитрий Пермяков, супруга которого признана иностранным агентом. Он предполагает, что предложенные инициативы направлены на то, чтобы эмигранты второй волны вернулись обратно.

«Я считаю эту инициативу глупейшей, даже безумной. Это очередная санкция, которая бьет по собственному населению. Она пагубным образом скажется на экономике и политике страны в ближайшие годы. Нужно понимать, что после начала специальной военной операции Россию покинуло, как минимум, две разных качественно и количественно волны эмиграции. В первой волне – это были люди, которые занимают отличную от мнения власти точку зрения на политику и экономику. Эти люди уехали надолго, многие покинули страну навсегда. Они сейчас стараются встроиться в местное общество других стран, ищут работу, учат язык. Для них такого рода инициатива никак не скажется на текущей жизни. Однако есть и другая волна. Люди, которые покинули Россию временно, после объявления частичной мобилизации. Они планируют и планировали пересидеть и переждать. Однако, если российские власти думают, что такими инициативами они вынудят людей из этой самой второй волны вернуться в страну – это большое заблуждение. Для сотен тысяч граждан России, трудоспособного мужского населения, налогоплательщиков такие инициативы закроют возможность возвращения в Россию. Их временная эмиграция станет постоянной. Это, в свою очередь, крайне пагубно скажется на экономике страны в ближайшие несколько лет».

В настоящее время, согласно Конституции России, у граждан есть право иметь выражать мнение, а также право на выезд из страны или въезд, объясняет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По его словам, предложенные инициативы слишком жесткие и их практически невозможно будет применить.

«Конституция гарантирует покровительство любому гражданину Российской Федерации, находящемуся в том числе и за пределами нашей страны. Поэтому въезд в Российскую Федерацию и выезд гражданам по Конституции запретить практически невозможно. Если есть какие-то отдельные обстоятельства - и то, они должны быть указаны в законе, и должны действительно наносить вред государству, его безопасности и конституционному строю. Но это должно быть придумано законодателем, и так, чтобы не ограничивались основные права граждан. На сегодня могу сказать, что такие идеи не очень учитывают действующую Конституцию. С другой стороны, мы должны помнить, что Конституция гарантирует каждому право на свое мнение, учет его взглядов, если они не являются экстремистскими, фашиствующими и так далее. В этой части, я думаю, это будет очень чрезмерная мера, которая может быть применена к нашим гражданам, которые могут с кем-то или чем-то соглашаться или нет в нашей стране, у них есть собственное мнение. Как доказать этим людям, что политика правильная? Это, наверное, все-таки должны быть вопросы, обращенные к властям Российской Федерации, чтобы убеждать своих граждан, что все, что они делают – это правильные вещи. В этом случае граждане должны или могут поверить в разъяснения властей».

Часть из тех соотечественников, которые уехали из России еще с началом спецоперации, сделали свой выбор осознанно, в том числе — и на основе своих политических взглядов. Но многие люди, покинувшие нашу страну с объявлением частичной мобилизации, не планировали этого делать, а уж тем более оставаться за границей навсегда. Их сотни тысяч. Если запретить им въезд обратно в Россию, то страна лишиться сотен тысяч работников и налогоплательщиков. Очевидно, это скажется на экономике, которая и так испытывает серьезные трудности.

Вносить каждого уехавшего в реестр тоже довольно сомнительная идея, ресурсов контрольных органов не хватит на сотни тысяч новоявленных иноагентов.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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