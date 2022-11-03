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Диетолог порекомендовала отказаться от хурмы в период обострения геморроя

Злоупотребление хурмой при ряде обстоятельств может привести к ухудшению здоровья. По словам диетолога Нурии Диановой, эта ягода содержит много грубых волокон, поэтому способна вызвать дивертикулез, пишет RuNews24.

Кроме того, продукт замедляет работу кишечника, поэтому его нельзя есть во время обострения геморроя и при запорах, говорит врач. Более того, хурма может привести к образованию пищевого камня за счет дубильных свойств продукта и летальному исходу.

Также в небольших количествах хурма разрешена людям, склонным к аллергии.