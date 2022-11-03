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Общество

Умные устройства от Сбера можно купить со скидкой в Зелёный день

03.11.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

В честь Зелёного дня от Сбера можно приобрести сразу 5 умных устройств с хорошей скидкой до 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

ТВ-приставка SberBox по акции доступна за 2 990 рублей*. Голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыку и игры. Можно устанавливать Android-приложения.

Смарт-дисплей SberPortal — за 19 990 рублей. В комплекте — потрясающий звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер в компактном формате.

ТВ-медиацентр SberBox Top — за 9 990 рублей. Умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. Встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.

Умная медиаколонка SberBox Time — за 6 990 рублей. Сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты Салют. Стильный дизайн и часы с аналоговым циферблатом. Работает как ТВ-приставка.

Телевизоры Sber — 11 865 рублей за диагональ 32 дюйма и 17 090 рублей за 43 дюйма. Это две новые модели недорогих телевизоров с российской операционной системой Салют ТВ и безрамочным дизайном. Управление голосом, большой выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.

Эти и другие выгодные предложения — на сайте акции.

Сбер уже пятый год подряд проводит Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании SberDevices, СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

* В акции участвуют устройства в упаковке предыдущего поколения. Недавнее обновление установится на приставку автоматически.

Теги: #банк #скидки #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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