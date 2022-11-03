Общество

Более 60 тонн псковской клюквы направили в Литву

Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт 66 тонн клюквы из Псковской области в Литву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Документы на экспорт пяти партий клюквы сотрудники ведомства оформили в сентябре-октябре 2022 года. 66 тонн ягод, собранных в Псковской области, экспортировались с территории региона в Литву.

Государственные инспекторы ведомства оформили фитосанитарные сертификаты в полном соответствии с требованиями страны-импортёра.

В ведомстве добавили, что за аналогичный период времени 2021 года с территории Псковской области было экспортировано 56 тонн клюквы в Литву и Эстонию.