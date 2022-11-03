Общество

Александр Борисов: В единстве — наша сила

День народного единства появился в российском календаре официальных государственных праздников не так давно - в 2005 году. До сих пор в общественном сознании не сформировано устойчивое представление о содержании этого праздника. Зачастую его воспринимают как еще один выходной, возможность провести день в кругу семьи. И мало кто знает о событиях начала XVII века и о том, что они значили для России.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов рассказал в интервью «МК в Пскове», что этот день означает лично для него.