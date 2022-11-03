Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни

С Днём народного единства жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
По его мнению, обладая трудолюбием, общей целью, созидательной энергией население России сделает страну процветающей, сможет справиться с любыми вызовами и трудностями.
«Уважаемые псковичи, примите самые тёплые поздравления от имени профсоюзов Псковской области и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии, единства и согласия, стабильности, процветания и новых свершений во имя нашего будущего и будущего нашей страны!» - добавил глава Псковского облсовпрофа.