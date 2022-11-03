Общество

Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни

С Днём народного единства жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Сегодня один из самых важных праздников для нашей с вами страны - День народного единства. Это праздник, олицетворяющий единение русского народа со своим историческим прошлым и своим будущим. В истории нашей страны немало моментов, показавших примеры сплочённости и героизма нашего народа. Несмотря на различные вероисповедания и разные национальности наш народ всегда чувствовал свои исторические корни, чтя память прошлых поколений, духовные ценности, культурное наследие. У нас одна земля с богатыми ресурсами и восхитительной природой, у нас одна великая Родина - великое государство с великими традициями», - отметил Игорь Иванов.

По его мнению, обладая трудолюбием, общей целью, созидательной энергией население России сделает страну процветающей, сможет справиться с любыми вызовами и трудностями.

«Уважаемые псковичи, примите самые тёплые поздравления от имени профсоюзов Псковской области и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии, единства и согласия, стабильности, процветания и новых свершений во имя нашего будущего и будущего нашей страны!» - добавил глава Псковского облсовпрофа.