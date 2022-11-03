Общество

Александр Козловский передал военным разведчикам высокотехнологичное оборудование

Высокотехнологичное оборудование военным разведчикам, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, передал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«В эту субботу военные разведчики будут отмечать свой профессиональный праздник. И лучший способ поздравить их – привезти высокотехнологичное оборудование, которое поможет спасти жизни и усилит наших специалистов в условиях СВО. От великолучан передал нашим бойцам оборудование», - рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что сегодня вся страна стремиться обеспечить военных всем необходимым, большая работа ведётся по линии «Единой России». В частности, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отправляет на Херсонское направление сотни радиостанций, квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, бронеавтомобили, тепловые пушки, генераторы, тяжёлую строительную технику, беспилотники и наземные станции управления. «Волонтерские центры партии берут на себя обязанность быть плечом помощи для семей военных, пока они решают боевые задачи», - заметил парламентарий.

«Поздравляю наших военных разведчиков с профессиональным праздником. Каждый из них – образец доблести и отваги, пример для подражания! Вся страна молится за бойцов и будет встречать как Героев!» - добавил Александр Козловский.