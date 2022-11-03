Общество

Пушкиногорский детский сад обязали выполнить капитальный ремонт кровли

Пушкиногорский детский сад «Сказка» обязали переоборудовать групповые детские площадки и провести капитальный ремонт кровли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате проверки прокурор Пушкиногорского района установил, что в образовательном учреждении крыша здания содержалась ненадлежащим образом, в связи с чем необходимо провести ее капитальный ремонт.

Помимо этого, проверка показала, что степень износа ряда игрового оборудования, расположенного на игровых детских площадках, составила 100%, что исключало возможность его дальнейшей эксплуатации.

Более того, в учреждении не было обеспечено горячее водоснабжение умывальных комнат, уточнили в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений закона в Пушкиногорский районный суд направили исковое заявление о признании неправомерным бездействия, обязании выделить денежные средства и произвести переоборудование групповых детских площадок, капитальный ремонт кровли и обеспечить горячее водоснабжение в умывальных комнатах здания. Суд удовлетворил иск.

Решение суда пока не вступило в законную силу.