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Общество

Россиян предупредили о рисках ремонта компьютера у мастера «из подъезда»

05.11.2022 10:38|ПсковКомментариев: 2

Компьютерные мастера, размещающие рекламу своих услуг в подъездах, скорее всего, мошенники. Об этом сообщил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

В подъезде любого многоквартирного дома можно обнаружить объявление о том, что где-то рядом живет компьютерный мастер, который готов дешево починить технику. Отдавать дорогостоящее устройство такому специалисту рискованно, уверен Григорий Пащенко.

«В подъездах часто появляются объявления такого типа: "Компьютерный мастер, живу рядом, помогу во всем, возьму недорого". Обращаться к такому человеку опасно, поскольку он заберет вашу дорогостоящую технику для ремонта к себе в мастерскую без договора. Он может вам дать подписать какие-то бумажки, а потом просто пропасть. В официальном сервисе хотя бы договор будет, а тут нет», – отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, вторая причина, по которой не стоит доверять компьютерную технику специалисту «из подъезда», связана с потенциальной угрозой утечки персональных данных.

«Вторая опасность, с которой можно столкнуться, – это утечка персональных данных. Вы отдаете технику, в которой есть логины, пароли, личные фотографии и видеозаписи. В мастерской мошенник может скопировать данные, а потом использовать их против вас. То есть вас могут начать шантажировать, если там было что-то интимное, у вас могут украсть деньги из банка, если там были данные для доступа к счету, или передать ваши аккаунты тем, кто ведет цифровые войны в информационном пространстве», – предупредил он.

Чтобы избежать таких проблем, стоит проверить сведения о компьютерном мастере, прежде чем к нему обращаться, рекомендует эксперт.

«Если вы увидели в подъезде объявление компьютерного мастера и вам нужны его услуги, то надо поступить осторожно. Во-первых, запишите номер из объявления, но не звоните по нему сразу, а проверьте его с помощью любого поисковика. Так можно выяснить, кому на самом деле принадлежит номер. Во-вторых, на объявлении чаще всего есть фотография этого мастера. Сфотографируйте ее и тоже проверьте с помощью поиска по картинкам. Скорее всего, это будет не мастер Олег, а условный Брэд Питт или любой другой голливудский актер», – полагает Григорий Пащенко.

Лучше всего ремонтировать технику в официальных сервисных центрах, заключил эксперт.

Теги: #мошенники #ремонт #компьютер
Источник: Псковская Лента Новостей
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